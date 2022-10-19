Kayseri haberleri... Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Kayseri haberleri... Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 10:48
Kayseri haberleri... Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı

Kayseri yerel haberi | Kayseri'de muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Kayseri'de muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Atatürk büstüne muhtarlar tarafından çelenk bırakıldı. Ardından bir konuşma yapan Hürriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Nameli, "Muhtarlık, toplumuzun tarihsel veya geleneksel nimetlerini içeren öz kültürden doğan bir kurumdur. Aynı zamanda söz sahibi, seçilmiş, eren ve ihtiyar anlamına gelir. Siyasi partilerimiz, demokrasimizin nasıl vazgeçilmez bir parçası ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi muhtarlarda demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlık müessesesi 190 yıllık tarihe sahip olmasıyla ülkemizin en köklü kurumlarındandır. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyetine taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir" ifadelerini kullandı.

Programın ardından muhtarlar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri haberleri... Kayseri'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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