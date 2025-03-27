Kayseri Hayvanat Bahçesi Bayramda Ücretsiz Ziyarete Açılıyor - Son Dakika
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Kayseri Hayvanat Bahçesi Bayramda Ücretsiz Ziyarete Açılıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi Bayramda Ücretsiz Ziyarete Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi'nin Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini açıkladı. Bayramda binlerce ziyaretçi bekleniyor.

27.03.2025 12:23  Güncelleme: 12:24
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Anadolu Harikalar Diyarı'nda hizmet veren Hayvanat Bahçesi'nin Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü günleri, ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açacağını duyurdu.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden ve özellikle bayramlarda dolup taşan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bu bayramda da binlerce ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kapalı olacak Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinde ise vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açacak" dedi.

Ramazan Bayramı'na özel ücretsiz olarak ziyarete açılacak olan hayvanat bahçesinin özellikle çocukları çok mutlu edeceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince gerekli aşı ve koruyucu uygulamaları titizlikle takip edilen yüzlerce hayvanın yuvası olan hayvanat bahçemiz, bayramda da ziyaretçilerini bekliyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Hayvanat Bahçesi Bayramda Ücretsiz Ziyarete Açılıyor - Son Dakika

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