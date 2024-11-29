Kayseri Hayvanat Bahçesi Kışa Hazırlanıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren; 100'ün üzerinde tür ve binin üzerinde hayvanın yer aldığı Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, kış hazırlıklarını yaparak hayvanat bahçesi sakinlerine kış desteği sağladı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, 150 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki misafirler kış mevsiminde de özenle korunup, besleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hayvanların kış şartlarını daha konforlu geçirmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı. Önlemlerini alan hayvanat bahçesi görevlileri, hayvanat bahçesi sakinlerini kışa hazırladı. Kış ayları gelmeden önce hayvan barınaklarındaki ısıtma sistemlerinin teknik ekip tarafından kontrol edilerek bakımlarının yapıldığını dile getiren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Furkan Güney, "Havaların soğuması ile birlikte özellikle tropikal, sıcak iklim hayvanlarımız bu konuda daha da hassaslar. Bunları muhafaza ediyoruz. Ortamlarını ısıtarak optimal, hayvanların yaşam şartlarına en uygun sıcaklığa getirerek bu şekilde korumaya alıyoruz" dedi. Verdiği bilgilerde Veteriner Hekim Güney, hayvanat bahçesi sakinlerine vitamin ve mineral yönünden zengin yemlerin de sunulduğunu kaydederek, şunları söyledi;

"Bunun yanı sıra hayvanlarımızın, kış rasyonu dediğimiz enerji yönünden zengin, vitamin mineral yönünden besleyici gıda takviyeleri hayvanların, kışı rahat ve hastalanmadan geçirebilmeleri için bağışıklığını güçlendirici desteklerimiz de oluyor. Bu şekilde hayvanlarımızın kış şartlarını en ferah şekilde, rahat ve sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Güney, barınak şartları, yemlerdeki değişiklikler ve hayvanlar için mevsimsel olarak ne gerekiyorsa gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ