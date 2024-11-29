Kayseri Hayvanat Bahçesi Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Hayvanat Bahçesi Kışa Hazırlanıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesi Kışa Hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesi, 100'ün üzerinde türdeki hayvanlarına kış aylarında konfor sağlamayı hedefliyor. Hayvanların barınakları, ısıtma sistemleri ve beslenme ihtiyaçları titizlikle gözden geçiriliyor.

29.11.2024 12:38  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren; 100'ün üzerinde tür ve binin üzerinde hayvanın yer aldığı Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, kış hazırlıklarını yaparak hayvanat bahçesi sakinlerine kış desteği sağladı.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, 150 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki misafirler kış mevsiminde de özenle korunup, besleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hayvanların kış şartlarını daha konforlu geçirmeleri için gerekli tüm tedbirler alındı. Önlemlerini alan hayvanat bahçesi görevlileri, hayvanat bahçesi sakinlerini kışa hazırladı. Kış ayları gelmeden önce hayvan barınaklarındaki ısıtma sistemlerinin teknik ekip tarafından kontrol edilerek bakımlarının yapıldığını dile getiren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Furkan Güney, "Havaların soğuması ile birlikte özellikle tropikal, sıcak iklim hayvanlarımız bu konuda daha da hassaslar. Bunları muhafaza ediyoruz. Ortamlarını ısıtarak optimal, hayvanların yaşam şartlarına en uygun sıcaklığa getirerek bu şekilde korumaya alıyoruz" dedi. Verdiği bilgilerde Veteriner Hekim Güney, hayvanat bahçesi sakinlerine vitamin ve mineral yönünden zengin yemlerin de sunulduğunu kaydederek, şunları söyledi;

"Bunun yanı sıra hayvanlarımızın, kış rasyonu dediğimiz enerji yönünden zengin, vitamin mineral yönünden besleyici gıda takviyeleri hayvanların, kışı rahat ve hastalanmadan geçirebilmeleri için bağışıklığını güçlendirici desteklerimiz de oluyor. Bu şekilde hayvanlarımızın kış şartlarını en ferah şekilde, rahat ve sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Güney, barınak şartları, yemlerdeki değişiklikler ve hayvanlar için mevsimsel olarak ne gerekiyorsa gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Hayvanlar, Belediye, kayseri, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Hayvanat Bahçesi Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
19:08 Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı
19:00 Karius’tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Karius'tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 14:17:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Hayvanat Bahçesi Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.