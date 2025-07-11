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Kayseri için yatırımlar ortak akılla şekilleniyor

Kayseri için yatırımlar ortak akılla şekilleniyor
11.07.2025 16:27  Güncelleme: 16:29
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ağırlayarak ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve yapılacak olan yeni projeler için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ağırlayarak ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve yapılacak olan yeni projeler için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.

Ulaşım A.Ş.'den bürokratların ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sağlık merkezlerinden eğitime, kentsel dönüşümden, yatay mimariye, sosyal projelerden yeşil alan ve ulaşım projelerine kadar pek çok konu istişare edilerek, masaya yatırıldı. Belli aralıklarla yapılan değerlendirme toplantılarının şehir genelinde hizmet kalitesini artırmada büyük önem taşıdığını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi 600 bine yakın nüfusu ile Kayseri'nin en kalabalık, en büyük ilçesi. Memduh Başkanımız da burada 20 yıl görev yapmış, ilçedeki konuların hepsine hakim. 2029 yılına kadar yapacağımız çalışmaları burada masaya yatırdık, değerlendirdik. Altyapı kurumlarımız başta KCETAŞ, KASKİ, Kayserigaz, Ulaşım A.Ş olmak üzere bütün yapılacak çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik. Özellikle bu 6 Şubat depreminden sonra hız verdiğimiz konulardan bir tanesi de kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm projelerini ihtiyaç olan birçok yere yapıyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili yapacağımız çalışmaları ve projelerimizi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli yöneticilere arz ettik. İnşallah Melikgazi çok daha güzel bir konumda hizmetlerine devam edecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeğe geçen tüm Büyükşehir'deki yönetici arkadaşlarımıza, kendi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye'de borçsuz, kredi çekmeyen, en çok yatırım yapan, en çok okul yapan, en çok sağlık ocağı yapan, en çok park ve yeşillendirme yapan ilçe belediyelerinin başında geliyoruz. Melikgazi her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz de bu yolda çalışıyoruz. 2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştik. Bunun sebebi de başta 'Çarşı Melikgazi', Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, Gön Han, Köşk Medrese, Oyuncak Kütüphanesi, Melikgazi Sanat Merkezi olmak üzere birçok projenin açılışını yapacak, temel atmasını gerçekleştirecek olmamız. Tüm hizmetlerimiz Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi. Ortak akıl ve uyum içinde hizmet üretmeye devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bir açıklama yaparak, şunları söyledi;

"Değerli Belediye Başkanımıza ve ekibine ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Kendi evimize gelmiş gibiyiz. Burada 20 yıl emeğimiz geçti. Değerli Mustafa Başkanımız gerçekten şehrimiz için bir kazanım. Yapmış olduğu projeler ve yapacağı çalışmalarla şehrimize değer katan bir yaklaşım sergiliyor. Biz de bundan keyif alıyoruz. Kocasinan, Melikgazi şehrin olmazsa olmazı 2 büyük ilçemiz. Buralardaki yapılan çalışmalar elbette hepimizi yakinen ilgilendirir. Talas'ımız yine aynı şekilde. Ortak aklı önemseyerek yol almak, birlikte hareket etmek, katkı sağlayıcı yaklaşımlarda bulunmak, bizim için bir zenginlik. Burada altyapı kuruluşlarımızın genel müdürleri, genel sekreter yardımcılarımızla projeleri hem dinleyip hem Büyükşehir'imizin yapması gerekenleri not alırken de iki belediye arasındaki uyumu görünce ayrıca keyiflendik. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşarak gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak insanların konforunu arttırmak için çalışıyoruz. Çıtayı daha yukarıya çekmek adına projelerimizi hayata geçiriyor, yatırımlar yapıyoruz. Bunu da Türkiye'de herhalde bir başka şehirde göremeyiz diye düşünüyorum. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değerli milletvekillerimize, bakanlarımıza, Kayseri Valimize, STK'larımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu şehri daha iyi noktaya taşımak adına hepimiz gayret gösteriyoruz. Bunun en itici güçlerinden birisi Melikgazi'miz. Ben değerli Başkanımıza ve ekibine bu manada ayrıca teşekkür ediyorum. Durmak yok, koşmak var." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri için yatırımlar ortak akılla şekilleniyor - Son Dakika

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