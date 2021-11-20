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Kayseri İl Müftülüğüne atama - Son Dakika

Kayseri İl Müftülüğüne atama

20.11.2021 11:11
Kayseri İl Müftülüğüne atama

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kayseri İl Müftüsü olarak atandı.

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kayseri İl Müftüsü olarak atandı.

İl Müftüleri atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınladı. İl Müftüsü Şahin Güven'in görev süresinin dolmasının ardından boşalan koltuğa, 4 ay sonra Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş atandı.

Yusuf Akkuş kimdir?

1963 yılında Trabzon- Araklı İlçesi Kayacık Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İlkokuldan sonra bir müddet Kur'an kursunda eğitim aldı. 1980 yılında Araklı İmam-Hatip Ortaokulundan,1984 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesinden, 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Sakarya- Kaynarca Dağyeri Köyünde İmam-Hatiplik görevine başladı. 1989 yılında Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezinde Müftülük ve Vaizlik kursu gördü. Kurs sonrası Artvin Yusufeli Vaizliğine atandı. 1989-1991 yılları arasında Çorum- Osmancık İmam-Hatip Lisesinde asker öğretmen olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Sakarya Karapürçek İlçesi Vaizliği, 1995-1997 yıllarında Giresun Çamoluk, 1997-2004 yılları arası Eskişehir Mihalıççık, 2004-2011 yılları arası Sakarya- Kocaali, 2011 yılında kısa bir süre Sakarya Erenler İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Aynı yıl Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine atandı. 2012 yılında Kocaeli Çayırova İlçe Müftülüğü, 2013 yılında tekrar Sakarya İl Müftülüğü Yardımcılığı görevine getirildi. 2018/296 sayılı kararname ile Sivas İl Müftüsü olarak atandı. Akkuş son olarak 2021/547-548 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kayseri müftüsü olarak atandı. Müftü Akkuş, evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir. - KAYSERİ

Kayseri İl Müftülüğüne atama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri İl Müftülüğüne atama - Son Dakika


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