Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü arasında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 3. Etap Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü arasında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 3. Etap Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü arasında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 3. Etap Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü işbirliğiyle Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 3. Etap Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, TKDK'nın 2. çağrısı hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı ve çiftçilere desteklemeler hakkında bilgiler verildi.

11.07.2024 16:24
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Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü işbirliğiyle Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 3. Etap Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi Lifos Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, TKDK Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve çiftçiler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Bugün burada Nevşehir TKDK Koordinatörümüz ile birlikte TKDK'nın 2'inci çağrısı ile ilgili bir bilgilendirme sunumu yapılacak. Biliyorsunuz TKDK daha önce 39 ildeydi. Daha sonra 42 il ile birlikte 81 kente yayıldı. Hem bakanlığımızın kırsal kalınma destekleri hem de TKDK destekleri ile birlikte çiftçilerimizin ürettikleri ürünler ile desteklemeler sunulmakta. Bugün burada bununla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak. İnşallah TKDK'nın vereceği desteklerle birlikte ilimizin tarımına pozitif bir ivme kazanır" şeklinde konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Nevşehir İl Koordinatörü Recai Turan ise, "Birinci çağrıyı atlattık. Kayseri'den belirli sayıda projelerimizi aldık. İncelemeye başladık. Şimdi ikinci çağrıya başlıyoruz. İkinci çağrımız 12 Temmuz'da başlıyor. Online kapanışı 16 Ağustos'ta, daha sonra fiziki kapanışı da 26 Ağustos'ta oluyor. Bugün ben sizlere hali hazırda önümüzdeki çağrı döneminde hangi sektörlerden proje kabul edeceğiz. Hangi projeleri destekleyeceğiz. Bu projelerle ilgili başvuru şartlarımız nelerdir onları anlatmaya çalışacağım" dedi.

Konuşmaların ardından Turan, salondakilere Kırsal Kalkınma Destekleri ile ilgili bilgiler vererek, projeden kimlerin yararlanabileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Turan, projeden yararlanacak kişilerin, 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olması gerektiğini, kişilerin gecikmiş vergi yada SGK borçlusu olmaması gerektiğini, sabıka kaydının bulunmaması gerektiğini, yatırımların yalnızca kırsal alanlara yapılabileceğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Nevşehir, Kayseri, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü arasında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 3. Etap Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TKDK Nevşehir İl Koordinatörlüğü arasında Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 3. Etap Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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