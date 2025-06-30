Kayseri İtfaiye Ekipleri Manisa'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri İtfaiye Ekipleri Manisa'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi

Kayseri İtfaiye Ekipleri Manisa\'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi
30.06.2025 10:44  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi, Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için 4 araç ve 12 personelle bölgeye ulaştı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarına destek olmanın insani bir görev olduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 araç ve 12 personelden oluşan itfaiye ekibi; Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye ulaştı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla kısa sürede organize olan ekip, söndürme faaliyetlerine aktif olarak katılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sadece kent içi olaylara değil, Türkiye genelindeki afetlere de duyarlılık göstererek çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Manisa'da meydana gelen orman yangınına müdahale kapsamında harekete geçen Kayseri İtfaiyesi, yangınla mücadele çalışmalarında görev alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, itfaiye personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek; "Manisa'da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderdiğimiz itfaiye ekibimiz bölgeye ulaştı, çalışmalara başladı. İtfaiye erlerimizin emekleri ve cesaretleriyle gurur duyuyoruz. Rabbim yangın söndürme çalışmalarında kendilerine kolaylıklar versin ve orada çalışan tüm ekipleri tehlikelerden korusun" ifadelerini kullandı. Afet bölgelerine destek olmanın insani bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, tüm Manisa halkına ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı 12 personel ve 4 araçla destek veriyor. Kayseri Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Manisa'daki yangın söndürme çalışmalarında cansiparane bir şekilde görev yaparak alevlerle kahramanca mücadele ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Orman Yangınları, Yerel Haberler, Politika, Belediye, kayseri, İtfaiye, Manisa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiye Ekipleri Manisa'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Yavaş’tan “Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem“ dediği iddiasına yalanlama Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama
Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

09:54
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
09:08
Seferihisar’da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:39
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
18:27
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
18:09
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
17:25
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
17:22
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
17:08
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
15:48
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 11:34:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri İtfaiye Ekipleri Manisa'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.