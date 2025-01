Kayseri İtfaiyesi 2024\'te 11 Bin 223 Olayda Müdahale Etti

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2024 yılında sorumluluk alanına giren konular kapsamında 6 bin 876 yangın, 3 bin 222 kurtarma, bin 17 trafik kazası ve 108 su baskını olmak üzere toplam 11 bin 223 olaya müdahale etti. Başkan Büyükkılıç, her türlü şartta canla başla görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile doğal afetten yangına, trafik kazasından arama kurtarmaya sorumluluk alanına giren her konuda tüm canlıların imdadına koşarak görevini etkin ve başarılı bir şekilde sürdürüyor. 7/24 esasına göre görev yapan Kayseri başta olmak üzere ülke çapında ihtiyaç duyulan her bölgeye mümkün olan en kısa sürede intikal eden ve birçok konuda ivedilikle görev üstlenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2024 yılında da sorumluluk alanındaki her türlü olayda başarılı şekilde müdahale gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yıl boyunca 6 bin 876 yangın, 3 bin 222 kurtarma, bin 17 trafik kazası ve 108 su baskını olmak üzere 11 bin 223 itfai olaya müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7/24 esasına göre her türlü olayda büyük bir özveri ve fedakarlıkla canla başla görev yapan Kayseri İtfaiyesi personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. - KAYSERİ