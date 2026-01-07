Kayseri İtfaiyesi 2025 yılında 11 bin olaya müdahale etti - Son Dakika
Yerel

Kayseri İtfaiyesi 2025 yılında 11 bin olaya müdahale etti

Kayseri İtfaiyesi 2025 yılında 11 bin olaya müdahale etti
07.01.2026 12:39  Güncelleme: 12:41
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yılında doğal afetlerden trafik kazalarına kadar birçok olaya müdahale ederek, 11 bin 298 itfai olayında etkili bir çalışma sergiledi. Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla modern araçlar ve profesyonel kadrosu ile Kayseri'nin her yerinde hizmet veren itfaiye ekipleri, can ve mal güvenliğini öncelik olarak belirliyor.

Doğal afetten yangına, kazadan arama kurtarma çalışmalarına, trafik kazalarından su baskınlarına sorumluluk alanına giren her türlü olaylarda büyük bir fedakarlık ve özveri ile Kayseri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında görev alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında 11 bin 298 itfai olaya başarılı bir şekilde müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Kayseri İtfaiye Teşkilatı, modern araçları ve profesyonel kadrosu ile Kayseri merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale sağlayarak örnek bir başarı ortaya koyuyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kapsamlı sorumluluk alanlarında görevlerini, disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 17 istasyon, 57 araç ve 346 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, yıl boyunca 6 bin 221 yangın, 3 bin 898 kurtarma, 965 trafik kazası ve 214 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederek toplamda 11 bin 298 itfai olayda hızlı, etkin ve titiz bir şekilde görev yaptı. İtfaiye ekipleri itfai olaylara müdahale çalışmalarının yanı sıra 44 bin 731 vatandaşa eğitim verirken, bin 275 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı teknik donanım kapasitesini arttırmak adına ihalesi gerçekleştirilen 44 milyon 160 bin TL'lik 2 adet 28 metre merdivenli itfaiye aracını 2026 yılına filosuna katacak. İtfaiye teşkilatı ayrıca afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere 10 milyon 915 bin TL'lik teknolojik yardımcı ekipman alımı da yaptı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, doğal afetlerden teknik kurtarmalara kadar geniş kapsamlı görevlerini, disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, modern araçları ve profesyonel kadrosu ile Kayseri merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale sağlayarak örnek bir başarı grafiği ortaya koyuyor.

Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi 2025 yılında 11 bin olaya müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
SON DAKİKA: Kayseri İtfaiyesi 2025 yılında 11 bin olaya müdahale etti - Son Dakika
