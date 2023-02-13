Kayseri İtfaiyesi, depremin 180'inci saatinde bir can daha kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri İtfaiyesi, depremin 180'inci saatinde bir can daha kurtardı

13.02.2023 16:17
Kayseri İtfaiyesi, depremin 180'inci saatinde bir can daha kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan ve yaşama tutunan 39 yaşındaki Hatice Akan'ı depremin 8'inci gününde sağ kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan ve yaşama tutunan 39 yaşındaki Hatice Akan'ı depremin 8'inci gününde sağ kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin dayanışma ve seferberlik içerisinde deprem bölgesindeki mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kahraman itfaiye erleri de bölgede bulunan tüm birimlerle işbirliği halinde canları kurtarmak için ilk günden bu yana üstün çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş'ta 12 Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Altinköşk Apartmanı'nda enkaz altında kalan 39 yaşındaki Hatice Akan'ı depremin 180'inci saatinde kurtaran ekipler, aynı bölgede umut olmaya devam ederek, yeni canlar kurtarıyor.

Kayseri'den deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için giden itfaiye ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kayseri İtfaiyesi, depremin 180'inci saatinde bir can daha kurtardı Kayseri İtfaiyesi, depremin 180'inci saatinde bir can daha kurtardı KCETAŞ, Kahramanmaraş'ta enerji hatlarını onarıyor KCETAŞ, Kahramanmaraş'ta enerji hatlarını onarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, İtfaiye, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi, depremin 180'inci saatinde bir can daha kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Türkiye'nin acısını paylaşan Eljif Elmas, attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı
16:10 178 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hivay'ın ilk isteği çilekli süt oldu
16:09 CZN Burak, enkaz altındaki Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeleri aktardı: Çalışmalara devam ediliyor
16:01 Bakan Çavuşoğlu'dan "Suriyelilere kapılar açılıyor" iddialarına net yanıt: PKK/YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapıların açılması söz konusu değil
15:49 Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı
15:32 Fotoğrafın enkazdaki aileye ait olduğu iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
15:27 Kahramanmaraş depremini önceden bilen "deprem kahini" sırrını açıkladı: Özel bir yazılım geliştirdim
15:23 Numan Kurtulmuş'tan deprem bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır
15:18 Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Giresun'da bir stada verildi
15:14 "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 16:41:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri İtfaiyesi, depremin 180'inci saatinde bir can daha kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement