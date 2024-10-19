Kayseri İtfaiyesi, Eylül'de 1150 Olayla Can Hayatına Koştu - Son Dakika
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Kayseri İtfaiyesi, Eylül'de 1150 Olayla Can Hayatına Koştu

Kayseri İtfaiyesi, Eylül\'de 1150 Olayla Can Hayatına Koştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Eylül ayında 1150 olaya müdahale ederek yangın, trafik kazası ve kurtarma çalışmalarıyla dikkat çekti. Ekipler, 988 eğitim ve 84 denetim de gerçekleştirdi.

19.10.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren her konuda tüm canlıların imdadına koşmaya gayret gösteriyor. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ayda bin 150 olaya müdahale ederken, 988 eğitim ve 84 denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 320 personel ile görevini başarılı bir şekilde yürütüyor.

Kayseri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her bölgede, yangından trafik kazasına, doğal afetlerden kurtarma operasyonlarına kadar birçok konuda ivedilikle görev üstelenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Eylül ayında toplam bin 150 olaya müdahale etti.

Eylül ayı istatistiklerine göre ekipler, 776 yangın, 90 trafik kazası ve 1 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederken 283 de kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri öte yandan, 988 eğitim verirken 84 de denetim yaptı.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, güçlü kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ederken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi, Eylül'de 1150 Olayla Can Hayatına Koştu - Son Dakika

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