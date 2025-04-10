Kayseri İtfaiyesi Mart Ayında 728 Olayda Görev Yaptı - Son Dakika
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Kayseri İtfaiyesi Mart Ayında 728 Olayda Görev Yaptı

Kayseri İtfaiyesi Mart Ayında 728 Olayda Görev Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mart ayında 728 olaya müdahale ederek, 6 bin 382 vatandaşa eğitim verip 117 denetim gerçekleştirdi.

10.04.2025 12:33  Güncelleme: 12:36
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren olaylarda büyük bir fedakarlık ve özveri ile görevini icra ediyor. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mart ayında 728 olaya müdahale ederken, 6 bin 382 vatandaşa eğitim verdi ve 117 denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan her noktada görevini hızlı, etkin ve başarılı bir şekilde yürütüyor. Kayseri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgede yangından trafik kazasına, doğal afetlerden arama kurtarma çalışmalarına, su baskınından denetim ve eğitim çalışmalarına kadar birçok konuda fedakarca görev alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mart ayında toplam 728 itfai olaya müdahale etti.

Mart ayı verilerine göre 385 yangın, 79 trafik kazası ve 2 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale eden ekipler, 262 de kurtarma çalışması yaptı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 6 bin 382 vatandaşa eğitim verirken 117 de denetim yaptı.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, güçlü kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ederken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri İtfaiyesi Mart Ayında 728 Olayda Görev Yaptı - Son Dakika

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