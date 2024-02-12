Kayseri Jandarma Personelleri Kan Bağışı Faaliyeti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Jandarma Personelleri Kan Bağışı Faaliyeti Gerçekleştirdi

Kayseri Jandarma Personelleri Kan Bağışı Faaliyeti Gerçekleştirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı personelleri, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak ve kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı faaliyeti düzenledi. 33 personel, Kayseri Kızılay Birimlerine kan bağışında bulundu.

12.02.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma personelleri kan bağışı noktasında farkındalık oluşturmak için kan bağışı faaliyeti gerçekleştirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı personelleri kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile kan bağışı faaliyeti gerçekleştirdi. Düzenlenen faaliyette 33 personel Kayseri Kızılay Birimlerine kan bağışında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Kızılay, Kayseri, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Jandarma Personelleri Kan Bağışı Faaliyeti Gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 19:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Jandarma Personelleri Kan Bağışı Faaliyeti Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement