Kayseri Kent Konseyi'nden KAYÜ'ye işbirliği ziyareti - Son Dakika
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Kayseri Kent Konseyi'nden KAYÜ'ye işbirliği ziyareti

Kayseri Kent Konseyi\'nden KAYÜ\'ye işbirliği ziyareti
14.06.2026 11:06  Güncelleme: 11:07
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekli Kent Konseyi Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu, teknoloji ve inovasyon iş birliklerini geliştirmek için Kayseri Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Kayseri Kent Konseyi'nin Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu; teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliklerini geliştirmek amacıyla Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için çözüm odaklı çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Kent Konseyi Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu Kayseri Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliklerini geliştirmek amacıyla Kayseri Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret eden Kent Konseyi Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu ile akademisyenler istişare toplantısı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda; dijital teknolojilerin şehir yaşamına katkıları, üniversite-kent iş birliklerinin güçlendirilmesi, gençlerin teknoloji alanında desteklenmesi ve geleceğe yönelik ortak projeler geliştirilmesi konuları ele alındı.

Öte yandan Kayseri Kent Konseyi bünyesindeki çalışma grupları şehre değer katacak çalışmalara katkı sunacak faaliyetleri kapsamında konsey içerisinde toplantılar düzenleyecek. Konsey, Erciyes'in ev sahipliğinde süren Dünya Tenis Turu maçlarını da izleyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kent Konseyi'nden KAYÜ'ye işbirliği ziyareti - Son Dakika

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