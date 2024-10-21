Kayseri Kitap Fuarı'nda Rekor Ziyaretçi Sayısı - Son Dakika
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Kayseri Kitap Fuarı'nda Rekor Ziyaretçi Sayısı

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Kayseri 7. Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 114 ziyaretçi ile kendi rekorunu egale etti. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayseri'nin fuara olan ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

21.10.2024 13:42  Güncelleme: 13:50
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Kayseri Kitap Fuarı'nı 1 milyon 85 bin 114 kişi ziyaret etti

-Mehmet Saçmacı: "Kitap fuarımızda kendi rekorumuzu egale ettik"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen Kayseri 7. Kitap Fuarı ile ilgili bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, 1 milyon 85 bin 114 ziyaretçi ağırladıklarını söyleyerek, "Kitap fuarımızda kendi rekorumuzu egale ettik" dedi.

Kayseri'de bu tür etkinliklerin daha çok yapılması gerektiğini söyleyen Mehmet Saçmacı, "Kayseri 7. Kitap Fuarı, Türkiye'de gündemde olan bütün yayın evlerinin, yazarların övgüyle bahsettiği bir kitap fuarı. Kayseri 7. Kitap Fuarı'nı 1 milyon 85 bin 114 ziyaretçi rekor sayısıyla kendi rekorumuzu egale ederek yine bir rekorlu kapanışla kapattık. Tabi bundan hem Kayseri memnun, hem yayın evleri memnun, hem yazarlarımız memnun. Gerçekten Kayseri Kitap Fuarı çok başarılı bir fuar. Tabi Kayseri'de bunun gibi etkinliklerin daha fazla yapılması lazım. Kayseri'nin böyle başarılı fuarlarla gündemde kalması, Kayseri için en büyük reklam. Biz Kayserili hemşehrilerimize, Kayseri'nin etrafından gelen bütün çevre il ve ilçedeki okurlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Saçmacı, fuara 412 yayınevi ve 500'ün üzerinde yazarın katıldığını söyleyerek, "Fuarımıza 412 yayınevi ve 500'ün üzerinde yazar katıldı. Fiziki şartlarımız ve daha yazar sayısı da daha fazla artabilirdi ama uçak seferlerindeki doluluk oranlarından bir 50 yazarımıza da cevap veremedik. 412 yayın evimiz buradan hepsi herkes memnuniyetle ayrıldığı kanaatindeyim. Yani Kayseri gerçekten bu kitap fuarına önem veriyor. Kayseri halkı önem veriyor. Kayseri valimizin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizim için manevi destekleri çok önemli. Onlar Her gün buradaydı. Onlar çok büyük destek verdiler. Yani burada hepimiz bir arada olduğumuz müddetçe bu kitap fuarlarının çok daha ileri seviyelere geleceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kitap Fuarı'nda Rekor Ziyaretçi Sayısı - Son Dakika

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