Kayseri, Koramaz Vadisi ile Turizmi Geleceğe Taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve doğal yaşam müzesi olarak anılan Koramaz Vadisi'ne yapılan kapsamlı yatırımlarla şehri geleceğe taşıdıklarını vurguladı.

Doğal yaşam müzesi olarak anılan Koramaz Vadisi, Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde yapılan kapsamlı restorasyonlar, altyapı ve sosyal tesis yatırımlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Kayseri'nin tarih, kültür ve doğa zenginliği bu kadim vadide yeniden hayat buluyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nin şehrin geleceğine ışık tutan en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki vadi, yemyeşil ormanları, tertemiz su kaynakları ve kadim yerleşim alanlarıyla ziyaretçilerine doğa ve tarihin iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer sunarken, Başkan Büyükkılıç, "Koramaz Vadisi sadece turizm alanı değil, Kayseri'nin tarihine, kültürüne ve doğasına sahip çıkışımızın simgesidir. Bu vadiyi geleceğe miras bırakmak için büyük bir titizlikle koruyor ve geliştiriyoruz" dedi. Koramaz Vadisi'nin girişinde bulunan tescilli Çevreş Değirmeni'nin restorasyonunun Kayseri'de yapılan ilk ve tek değirmen restorasyonu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Büyükkılıç, "Şehrimizde çok sayıda restorasyon projesi gerçekleştiriyoruz ancak bu, yapılan ilk değirmen restorasyonu olması bakımından büyük önem taşıyor. İnşallah kısa sürede tamamlayarak, kültürel mirasımızı genç nesillere aktaracağız" dedi. 16 Nisan 2020'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Koramaz Vadisi'nin kalıcı listeye girmesi için kurumlarla yoğun mesai harcandığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Bu vadi, tarihi ve doğal zenginlikleriyle kalıcı listeyi hak ediyor. Doğu-batı doğrultusunda kıvrılan vadimizin etrafındaki köyler ve doğasıyla bu yolculukta üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonunu tamamlayıp ziyarete açtığı Koramaz Vadisi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Başkan Büyükkılıç, "Müze dolup taşıyor ve ziyaretçilerimizden tam not alıyor" diyerek müzenin vadinin kültürel zenginliğini anlatan önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç'tan turistlere davet

Başkan Büyükkılıç; 6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni de hatırlatarak, şunları söyledi; ""Kayseri, tarih, kültür, sanat ve doğa zenginlikleriyle ülkemizin en özel destinasyonlarından biridir. Doğudan batıya uzanan, içinde onlarca ağaç, yüzlerce bitki türü, kuş sesleri ve derelerden gelen su sesiyle adeta yaşayan bir doğal müze olan Koramaz Vadisi'ni keşfetmeye tüm dünyadan insanları davet ediyorum. Tarih ile doğanın iç içe geçtiği, sosyal tesislerden yürüyüş yollarına kadar her detayın düşünüldüğü bu saklı cennette sizleri ağırlamaktan onur duyarız."

Başkan Büyükkılıç'ın liderliğinde vadide sadece doğa değil, tarihi yapılar da özenle korunuyor ve restore ediliyor. Vadide, Yukarı Bezirhane'nin tarihi yapısı onarılırken, Fuat Gökşen Evi ve Arap Ocağı gibi önemli eserlerin restorasyonları sürüyor. Mimar Sinan Evi, kütüphane binası ve Yukarı Harman Yeri Meydan düzenleme çalışmaları büyük titizlikle gerçekleştirilirken, bu yatırımlarla Kayseri, kültürel mirasını koruyarak turizme kazandırıyor. Koramaz Vadisi'nde hizmet veren Koramaz Kafe ve Restoran, bölge gençlerine istihdam sağlayarak sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneği oldu. Vadinin yürüyüş yolları titizlikle yenilenirken, ziyaretçilerin yönlendirilmesi için kapsamlı tabela sistemleri oluşturuldu. Çevre düzenleme çalışmalarıyla vadi hem doğasıyla korunuyor hem de ziyaretçiler için konforlu hale getiriliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile yürütülen su kaynaklarının iyileştirilmesi projesi ve Melikgazi Belediyesi ile sürdürülen temizlik çalışmaları, vadinin ekolojik dengesini korumak için önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. - KAYSERİ