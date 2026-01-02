Büyükşehir kütüphaneleri 2025 yılında 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
02.01.2026 15:18  Güncelleme: 15:20
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphaneleri, 2025 yılında yaklaşık 2 milyon kitapseveri misafir etti. Başkan Büyükkılıç'ın projeleri sayesinde kütüphaneler, eğitim destekleriyle gençler ve tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanelerinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın okuyan ve okutan şehir Kayseri vizyonu ile bugüne kadar milyonlarca ziyaretçi sayısına ulaşılırken, 2025 yılında ise kütüphaneler 2 milyona yakın kitapseveri misafir etti.

Hayata geçirdiği proje ve gerçekleştirdiği uygulamalarla Kayseri'yi öğrenci dostu şehir haline getiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi; eğitime yönelik ücretsiz olan çeşitli kursları ile diğer taraftan eğitim öğretime dair destekleri ile kentteki gençler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara katkısını sürdürüyor. Büyükşehir'in 15 kütüphanesi ile gençlerin, vatandaşların donanımlı olmasına katkı sağladığı kentte, Büyükşehir'in kütüphanelerinden 2025 yılında toplam 346 bin 215 kitap ödünç alınırken, toplam üye sayısı ise 378 bin 649 oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerde toplam basılı kitap sayısı 214 bin 893 olurken, toplam kişi kapasitesi ise 6 bin 450 kişi şeklinde oldu.

2 milyona yakın ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphanelere gerçekleşen 2025 yılındaki ziyaretçi miktarı ise toplam 1 milyon 893 bin 821 oldu. 2025 yılında Mevlana Kütüphanesi hizmete başlarken, Altınoluk Kütüphanesi ise açılışa gün sayıyor. Kütüphanelerde, 2020-2025 yılları arasındaki toplam ziyaretçi sayısı ise 10 milyon 534 bin 233'e ulaşırken, söz konusu süreçte ise Kayseri'ye 10 kütüphane kazandırıldı. Büyükşehirde, Bebek Kütüphanesi Projesi'nin hayata geçirilmesi ile çocuk kütüphanelerinin sayısının arttırılması da planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde, ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları, üye olan herkese ücretsiz fotokopi, şubelerinde sabah ve öğle saatlerinde öğrencilere ücretsiz çay, çorba hizmeti ve diğer tüm imkanlar sağlanıyor.

Kütüphanelerde ayrıca; üyelik kartı sistemi, öğrencilerin kontrolünü ve güvenliğini sağlayabilmek için turnikeli geçiş sistemi, emanet dolapları, tv izleme üniteleri, sesli çalışma alanları, satranç köşesi, öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılamak için otomatlar bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Misafir, Kültür, Yerel, Son Dakika

