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Kayseri Mantısı Dünyanın En Lezzetli 100 Yemeği Listesinde - Son Dakika
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Kayseri Mantısı Dünyanın En Lezzetli 100 Yemeği Listesinde

TasteAtlas platformu tarafından kullanıcı oylarına göre hazırlanan dünyanın en lezzetli 100 yemeği listesinde Kayseri mantısı da 38. sırada yerini aldı.

Kayseri Mantısı Dünyanın En Lezzetli 100 Yemeği Listesinde
18.12.2023 - 11:24,  Güncelleme: 11:39
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TasteAtlas platformu tarafından kullanıcı oylarına göre hazırlanan dünyanın en lezzetli 100 yemeği listesinde Kayseri mantısı da 38. sırada yerini aldı.

Dünyanın en kapsamlı yemek veri tabanlarından biri olan TasteAtlas tarafından, 2023 yılının en iyi 100 yemeği kullanıcıların oyları ile seçildi. Hazırlanan listeye Türkiye'den 8 yemek girerken, Kayseri mantısı da 4.55 değer ile 38. sırada yerini aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. Erguvan Tesisleri'nde aşçılık yapan Gülcan Gören de lezzetli mantı yapımı ile ilgili verdiği bilgilerde, "Mantı hamuru ve kıymasıyla bir bütün olarak güzel olmalı" dedi.

Mantı hazırlanırken hamurunun sert olması gerektiğini söyleyen Aşçı Gülcan Gören, "Kayseri mantımız bildiğiniz üzere dünya yemek listesinde aynı zamanda plakamız da olan 38. sıraya girdi. Mantının önce hamurundan bahsetmek gerekirse, sert bir hamur olması gerekiyor. Hamuruna yumurta, tuz, su ve un katıyoruz ama özelliği sert bir hamur olması ve güzelce yoğurulması gerekiyor. Kıymamız da antrikot yağsız kıymadan oluşuyor. Kıymada baharat olarak toz biber, az karabiber ve olmazsa olmazımız Osmanlı mutfağından gelen reyhanımızı kullanıyoruz. Güzelce harmanladıktan sonra küçük küçük çapraz şekilde kesiyoruz. Normalde bohça olarak sıkılıyor ama Kayseri mantısını özel yapan çapraz şekilde sıkmamız. Biz çapraz şekilde çok minik, kaşığımıza 40 tane giren mantımızı böyle hazırlıyoruz ve sunuyoruz" dedi.

Gülcan Gören, mantının hamuru ve kıymasıyla bir bütün şeklinde lezzetli olması gerektiğini söyleyerek, "Pişirilmesi noktasında da suda pişiriyoruz biz. Köpük olana kadar iyice kaynatıyoruz. Burada sarı köpüğünün çıkması lazım. Tereyağı yapıyoruz ve salçada kavuruyoruz. Salça için domateslerimizi yazın kendimiz bağlarda yetiştiriyoruz ve bu salçada da güzelce kavuruyoruz. Özellikle kaynattıktan sonra can suyu koyuyoruz biz. Sıcak ve kaynar şekilde koymuyoruz, biraz can suyu ekliyoruz. Salça ile beraber toz biberi de kavuruyoruz. Kaynattığımız mantının suyundan alıyoruz ve biraz da ona ekleyip tekrar mantının üzerine döküyoruz. Güzel bir şekilde afiyetle yiyoruz. Lezzetli mantı bütün olmalı. Hem hamurunun güzel olması lazım, hem kıymamızın güzel olması lazım ve özellikle biz reyhanı bol koyuyoruz ve bol reyhanlı daha güzel oluyor. Pişirilmesi de önemli tabi ki. Güzel pişerse tadı da daha güzel olur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kayseri, Son Dakika

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