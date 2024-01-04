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Kayseri'nin ilk terör şehidi Necmettin Keleş'in ailesi Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri'nin ilk terör şehidi Necmettin Keleş'in ailesi Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Kayseri'nin ilk terör şehidi Necmettin Keleş'in annesi ve babası, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vali Çiçek, şehit ailesini evlerinde de ziyaret etmiş ve şehidin adını taşıyan bir okul yapılacağı sözünü vermişti.

Kayseri\'nin ilk terör şehidi Necmettin Keleş\'in ailesi Vali Gökmen Çiçek\'i ziyaret etti
04.01.2024 - 15:54,
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Kayseri'nin ilk terör şehidi Necmettin Keleş'in ailesi, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Kayseri'nin ilk terör şehidi olan Necmettin Keleş'in annesi Nuriye Keleş ve babası Erol Keleş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Şehit ailesini makamında ağırlayan Vali Çiçek, bir süre görüştü.

Vali Çiçek de evlerinde ziyaret etmişti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, şehidin anne ve babasını yeni yılın ilk gününde evlerinde ziyaret ederek, şehidin adını taşıyan bir okul yaptırılacağı sözünü vermişti.

Şehit Necmettin Çiçek kimdir?

1964 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Lise mezunu ve bekar olan Çiçek, 12 Ağustos 1986 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı da Ballı köyü girişinde teröristler tarafından pusuya düşürülerek, açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehit Necmettin Çiçek, Pınarbaşı ilçesine bağlı Gülabi köyüne defnedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri'nin ilk terör şehidi Necmettin Keleş'in ailesi Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'nin ilk terör şehidi Necmettin Keleş'in ailesi Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti - Son Dakika
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