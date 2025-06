Kayseri\'nin Modern Kütüphaneleri 966 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 2025 yılının ilk 6 ayında toplam 15 kütüphane ile 966 bini aşkın ziyaretçiye hizmet verdi. Teknolojik donanımı ve zengin içerikleriyle kütüphaneler, şehrin kültür ve bilgi merkezi haline geliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kültür ve sosyal yaşamda yaptığı yatırımlarla adeta okuyan ve okutan şehir olmanın gururunu yaşıyor. 2025 yılının ilk yarısında toplamda 15 modern ve donanımlı kütüphane, tam 966 bin 909 kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kayseri, bilgiye ve kitaba olan sevgisiyle Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Kütüphanelerimiz sadece kitap okumak için değil, aynı zamanda paylaşmak, öğrenmek ve gelişmek için tasarlandı. Hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize her gün farklı etkinliklerle kucak açıyoruz. Bu sayı her geçen gün artacak, Kayseri daha da okuyan ve okutan şehir olmaya devam edecek" dedi. İlk 6 ayda 966 bini aşkın kişiyi ağırlayan kütüphanelerden 2025 yılının ilk 6 ayında toplamda 160 bin 721 kitap ödünç alındığını söyleyen Başkan Büyükkılıç; 344 bin 864 üyeye sahip bu merkezlerin 202 bin 849 basılı kitap, 22 bin elektronik kitap ve 3 bin sesli kitap ile zengin içerikler sunduğunu söyledi. Büyükşehir kütüphaneleri ücretsiz internet ve bilgisayar hizmetleri, sıcak çay ve çorba ikramları, çocuklar için atölyeler, masal saatleri ve daha birçok etkinlikle her yaştan insana hitap ediyor. Öte yandan son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 105 milyon TL yatırımıyla hayata geçirdiği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılan Kayseri İl Halk Kütüphanesi yoğun ilgi görüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla kente kazandırılan ve Bakanlığa bağlanan bu modern kültür merkezi, Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden biri olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin modern ve teknolojik kütüphaneleri, şehri kültür ve sosyal yaşamda örnek bir marka yapmaya devam edecek. - KAYSERİ