Kayseri'nin Ulaşım Altyapısına 5,4 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
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Kayseri'nin Ulaşım Altyapısına 5,4 Milyar TL Yatırım

Kayseri\'nin Ulaşım Altyapısına 5,4 Milyar TL Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son 6 yılda şehrin ulaşım altyapısına yapılan 5,4 milyar TL'lik yatırımlarla Kayseri'yi modern ve konforlu bir şehir haline getirdiklerini açıkladı. Yeni bulvarlar, katlı kavşaklar ve çevreci projelerle Kayseri'nin gelecekte de örnek şehirlerden biri olacağı vurgulandı.

01.04.2025 12:21  Güncelleme: 12:23
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 yılda şehrin ulaşım altyapısına yapılan 5,4 milyar TL'lik yatırımla Kayseri'yi modern ve konforlu bir şehir haline getirdiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin ulaşım altyapısını köklü yatırımlarla modernize ettik. Yeni bulvarlar, katlı kavşaklar ve çevreci projelerle Kayseri, sadece bugünün değil, geleceğin de örnek şehirlerinden biri olacak" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2019-2025 yılları arasında yapılan yatırımlar, şehrin ulaşım altyapısını yeniden şekillendirirken, Kayserililerin yaşam konforunu arttırdı. Yapılan 5 milyar 435 milyon 485 bin TL'yi aşan yatırımlar, Kayseri'yi sadece bölgesel değil, ulusal düzeyde örnek gösterilen bir şehir yapmaya aday hale getirdi. Bu yatırımların başında ulaşım altyapısındaki büyük değişiklikler ve çevre düzenlemeleri yer aldı.

35 Bulvar, 70 Kilometre Bölünmüş Yol ve 85 Kilometre Yeni Yol

Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için geride kalan 6 yıl boyunca tüm kaynakları seferber ettiklerini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şehirdeki trafikte ve ulaşımda yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak adına büyük yatırımlar yaptık. 35 bulvar ve cadde yapımı, 70 kilometre bölünmüş yol ve 85 kilometre yeni yol altyapısı ile Kayseri, ulaşımda örnek bir şehir haline geldi" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hedefimiz, şehir içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve verimli hale getirmekti. Bu yatırımlar sayesinde Kayseri, hızla büyüyen ve gelişen bir şehir olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Şehirdeki trafik akışını rahatlatmak için 7 adet katlı kavşak inşa edildi. Özellikle Hulusi Akar Bulvarı, Eşref Bitlis Bulvarı 2 adet U kavşak, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - 15 Temmuz Bulvarı kesişimi kavşak, Kuruköprü Mahallesi Yol Köprü, Osman Kavuncu Bulvarı Terminal Kavşağı, Org. Hulusi Akara Bulvarı-Org. Eşref Bitlis Bulvarı Kesişimi, Şehir Hastanesi 4 Kol gibi bölgelerde yapılan kavşaklarla trafik sıkışıklığı büyük ölçüde azaldı."

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yol ve ulaşımla ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şehrin donanımını arttırmak ve şehri daha yaşanılabilir hale getirmek için de çalışmaları olduğuna işaret eden Büyükkılıç, bu kapsamda Kayserililerin merkez ve ilçelerde yeşil alanlarda da daha rahat bir yaşam sürmesi için 4 adet millet bahçesi projelendirildiğini belirterek, "Millet bahçeleri ve yeşil alan projelerimizle Kayseri'ye hem modern hem de sürdürülebilir bir şehir kimliği kazandırmak istedik. Akkışla, Pınarbaşı, Özvatan ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılan millet bahçeleri, hem şehre estetik kazandırdı hem de vatandaşların doğayla iç içe olabilecekleri alanlar sundu" dedi.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca, şehirdeki bisiklet yollarının uzunluğunu 34 bin 850 metreye, yaya yollarının uzunluğu ise 149 bin 242 metreye çıkarıldığını ifade etti.

Çevre Dostu Yatırımlar

Büyükşehir Fen İşleri'nin bir diğer faaliyeti arasında yer alan katı atık depolama sahaları ve çamur atık depolama sahası gibi projelerle çevreye duyarlı yatırımların da hız kazandığının altını çizen Büyükkılıç, Bünyan, Develi, Sarız ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılan katı atık depolama sahaları ile şehre geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda önemli katkılar sağlandığını kaydetti.

Büyükkılıç, 6 yılda 6 bin 591 adet otoparkın yanı sıra 1 milyon 120 bin ton sıcak asfalt döşendiğini, ayrıca kamelya, aydınlatma direği, spor amaçlı yapı, wc, abdesthane, mescit amaçlı kapalı alan yapımı, mezar, istinat veya ihata duvarı, kilit parke, doğal taş duvar veya zemin kaplaması gibi önemli hizmetleri de Kayserililere kazandırdıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 yıllık dönemin ardından Kayseri'yi daha yaşanabilir bir şehir yapmak adına çalışmalara devam edeceğini söyleyerek, "Yaptığımız her yatırım, şehrimizin geleceği için birer adım. Kayseri'yi sadece ulaşımda değil, sosyal yaşamda da daha modern bir şehir haline getirmek için yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

Kayseri'nin ulaşımdaki çığır açan nitelikteki yatırımları, yalnızca şehrin değil, bölgenin de gelişimine katkı sağlıyor. Başkan Büyükkılıç'ın vizyoner yönetimi ile Kayseri, modern altyapı ve çevre dostu projeleriyle örnek alınan bir şehir olmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, kayseri, Ulaşım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'nin Ulaşım Altyapısına 5,4 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

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