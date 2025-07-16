Kayseri OSB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde meydandaki yerini aldı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerde yerini aldı. Kurulan çadırda vatandaşlara bayrak dağıtıldı ve ikramda bulunuldu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve protokolün teşrifleriyle, Kayseri Şehitliğinden başlayarak Cumhuriyet meydanına kadar süren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşüne katıldı. Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ve Bölge personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törene katılarak, kurulan çadırda Kayseri protokolü üyelerini konuk etti.

Başkan Yalçın ve yönetimi vatandaşlara bayrak dağıttı ve ikramda bulundu. - KAYSERİ