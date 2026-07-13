OSB Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OSB Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı

OSB Başkanı\'ndan 15 Temmuz mesajı
13.07.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hain darbe girişimine karşı milletin tek yürek olduğunu vurguladı. Yalçın, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı ve demokrasiye sahip çıkma sorumluluğunu hatırlattı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, "15 Temmuz, milletimizin iradesine, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkma destanıdır. Bu destan, birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergesidir" dedi.

Başkan Yalçın'ın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain darbe girişimi karşısında, aziz milletimiz tek yürek olmuş; vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkmıştır. O gece, tankların önüne bedenini siper eden, silahlara karşı yalnızca imanıyla ve cesaretiyle duran kahramanlarımız, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık sevdasının asla sönmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Şehitlerimiz, bu toprakların ebedi bekçileri olarak, canlarını feda etmiş; gazilerimiz ise cesaretleriyle milletimizin onurunu korumuştur. Onların aziz hatıraları, bizlere her daim yol gösterici olacak; demokrasimize ve milli birlik ruhumuza sahip çıkma sorumluluğunu hatırlatacaktır. Bugün bizlere düşen görev; şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, gazilerimizin onurlu mücadelesini unutmamak ve demokrasimize sahip çıkmaktır. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, ülkemizin kalkınması ve güçlenmesi için çalışırken, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı en büyük görevimiz olarak görmekteyiz. Bu vesile ile demokrasi ve milli irade mücadelesinde, vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Sanayicilerimizin ve hemşerilerimizin bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OSB Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Mete Gazoz’dan Dünya Kupası’nda altın madalya Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid’in eski yıldızını transfer etti Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti

14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 15:09:36. #7.12#
SON DAKİKA: OSB Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.