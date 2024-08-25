Kayseri OSB Başkanı Ulaştırma Bakanı ile İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri OSB Başkanı Ulaştırma Bakanı ile İstişare Toplantısında Buluştu

Kayseri OSB Başkanı Ulaştırma Bakanı ile İstişare Toplantısında Buluştu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun teşrifleriyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Başkan Yalçın, toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Kayseri OSB sanayicisinin ulaştırma konusundaki taleplerinin de yer aldığı dosyayı takdim etti.

25.08.2024 15:56  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun teşrifleriyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Başkan Yalçın, toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Kayseri OSB sanayicisinin ulaştırma konusundaki taleplerinin de yer aldığı dosyayı takdim etti. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolünün teşrifleriyle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen İstişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Kayseri'de hayata geçirilecek ulaştırma alanında farklı başlıklardaki yatırımlara ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. İstişare toplantısında katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, bakanlıkça belirlenen takvim kapsamında yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, istişare toplantısında yapılan bilgilendirme sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'yla bir araya geldi. Kayseri OSB'nin Türkiye'nin sayılı endüstri merkezlerinden biri olduğunu aktaran Başkan Yalçın, sanayicilerin ürettikleri ürünlerini yurt içi ve yurt dışı piyasalara ulaştırma konusunda çektikleri sıkıntıları dile getirdi. Başkan Yalçın, Kayseri OSB'nin Ulaştırma Bakanlığı'nın uhdesinde bulunan konular hakkında taleplerinin de yer aldığı brifing dosyasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na takdim etti. Başkan Yalçın, taleplere ilişkin Bakan Uraloğlu'na harita üzerinde bilgilendirmede bulundu ve çift hatlı demiryolu hattının kurulması, navlun desteklerinin sağlanması ve Kayseri OSB'ye demiryolu bağlantısı yapılabilmesi konusunda talepleri aktardı.

Başkan Yalçın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun gösterdiği yakın ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ve kendisine teşekkür ettiklerini ifade ederek, Kayseri OSB sanayicisinin taleplerinin karşılanması noktasında ümitli olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Yalçın, kayseri, Ekonomi, OSB, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri OSB Başkanı Ulaştırma Bakanı ile İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:31:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri OSB Başkanı Ulaştırma Bakanı ile İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement