Kayseri OSB Başkanı Yalçın’dan İtfaiyecilik Haftası mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İtfaiye Teşkilatı'nın 312. kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yalçın, "Kayseri OSB İtfaiye teşkilatımız, 7/24 sanayicilerimizin hizmetinde ve emrindedir. İtfaiyemiz, Eylül 2025-Eylül 2026 tarihleri arasında, 62 adet işletme içi yangını ile 92 adet atık ve firez yangınını söndürmüştür. Bunun dışında 2 adet orman yangınına destek vermiştir. Çıkan işletme yangınlarında bin 400 litre köpük ve jel bazlı kimyasal söndürücü kullanarak, yangınların kısa sürede söndürülmesini sağlamıştır" dedi.

Başkan Yalçın, "312 yıldır milletimizin can ve mal güvenliği için fedakarca görev yapan İtfaiye Teşkilatımız, kahramanlık ve özveriyle dolu bir tarihe sahiptir. Yangın, deprem, sel ve her türlü afette canını hiçe sayarak görev yapan itfaiyecilerimiz, toplumumuzun güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır. İtfaiye Haftası vesilesiyle, büyük bir cesaret ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm itfaiye mensuplarımızı saygıyla selamlıyor; şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu anlamlı haftada, tüm itfaiye teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor; görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kayseri OSB İtfaiyesi bünyesinde 12 itfaiye aracı ve 40 personel bulunduğunu belirten Başkan Yalçın, "Bölgemizde oluşan endüstriyel yangınlara Kayseri OSB İtfaiye ekiplerimiz ilk müdahaleyi 5 dakika ile maksimum 6 dakika arasında yapmaktadır. Dünya standardı müdahale süresi 6 dakikadır. Meydana gelen yangının tipine göre müdahale sırasında kimyasal söndürücüler de kullanılmaktadır. Bölgemizde Eylül 2025-Eylül 2026 tarihleri arasında meydana gelen ve özellikle A tipi olarak ifade edilen mobilya, tekstil ve ahşap malzemenin yangınlarına kimyasal söndürücü ile müdahale edilmiştir. Bu dönemde AFFF, ONE SEVEN ve CAFS tipi köpük olarak tabir edilen kimyasal söndürücüler ve AR-AFFF tipi özel jel söndürücüler kullanılmıştır. Bu tür kimyasal söndürücülerden araçlarımızda 7 bin litre, toplamda 12 bin litre kapasitemiz bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Bin 400 litre kimyasal söndürücü kullanıldı"

Başkan Yalçın, "Mobilya ve tekstil üretimi yapılan işletmelerdeki yangınlara müdahalede köpük ve jel bazlı söndürücü kimyasal kullanılmaktayız. AFFF köpük olarak tabir edilen kimyasal söndürücüden 1 yılda kullanılan miktar toplamda bin 400 litre olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Kayseri OSB sınırları içindeki yangınların yanı sıra Bölgemiz sınırları dışında meydana gelen yangınlara da destek verilmektedir. Valilik talimatı ile büyük orman yangınlarının söndürülmesi için desteğe gidilmektedir. İtfaiye Müdürlüğümüz, planla tatbikatların yanı sıra sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda işletmelerimizde yangın eğitimleri de vermeyi sürdürmektedir" diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Bölgemizdeki üretim tesislerinde oluşabilecek yangınlara kısa sürede müdahale edilebilmesi bakımından, İtfaiye Müdürlüğümüzün 7/24 ulaşabilen 0352 321 11 05 numaralı telefonunun öncelikli olarak aranması önem arz etmektedir" dedi.