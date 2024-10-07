Kayseri OSB'de 3. Nizamiyet Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri OSB'de 3. Nizamiyet Tamamlandı

Kayseri OSB\'de 3. Nizamiyet Tamamlandı

Kayseri OSB'de güvenlik artırıcı 3. nizamiyenin inşaatı tamamlandı, yeni denetimler devreye girecek.

07.10.2024 14:32
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviyeye çıkarılması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde inşaat çalışmaları süren 3. nizamiye tamamlandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ve Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Güney Çevre Yolu girişinde yapımı tamamlanan nizamiye ve çevre düzenleme çalışmasını yerinde inceledi. Yapılan inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; "3. Nizamiyemizi tamamlayarak, hizmete sunduk. Yeni nizamiyemizin sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Yalçın, bölge sınırlarındaki giriş ve çıkışlar için uygulamaya aldıklarını projenin ilkini geçen yıl hizmete açtıklarını belirterek, şu ana kadar 3 nizamiyenin tamamlanarak hizmete başladığını söyledi. Yalçın; "Anbar mevkiinde yaptığımız ilk nizamiyemizin ardından Abdülhamit Han Bulvarı üzerindeki 2. nizamiyemizi de tamamladık. Kısa süre önce temelini attığımız Güney Çevre Yolu girişindeki 3. Nizamiyemiz de çok şükür tamamlandı. Kısa süre içinde de 4. ana nizamiyemizde de yer belirleme ve temel atma aşamasına geleceğiz" diye konuştu. Kayseri OSB'nin uygun olan giriş ve çıkış noktalarının da farklı uygulama projeleri sayesinde yeni nizamiyelerine kavuşacağını belirten Yalçın; "Bölgemizin ana girişlerinin dışında kalan diğer girişlerimizde kurulacak yeni nizamiye yapılarımızın tamamlanmasının ardından, plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları ile bölgemize giriş ve çıkışlarda güvenlik önlemi alacağız. Sanayicilerimize ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize zaman kaybı oluşturmadan nizamiye giriş çıkışlarında kontrolü sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB sınırları içinde güvenliğin etkin şekilde sağlanmasını hedeflediklerini söyleyerek, projenin tamamlanmasıyla çok farklı bir Kayseri OSB fotoğrafının ortaya çıkacağını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB'de 3. Nizamiyet Tamamlandı - Son Dakika

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