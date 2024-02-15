Kayseri OSB'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başarılı - Son Dakika
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Kayseri OSB'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başarılı

Kayseri OSB\'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başarılı

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 yıl önce uygulamaya alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde sanayicilere hızlı hizmet sunuldu. EBYS ile 8 bin 99 adet gelen evrak sisteme girildi, 2 bin adet dış evrak elektronik ortamda gönderildi. Toplamda 20 bin 397 adet evrak elektronik kayıt sistemiyle işlendi ve 21 bin 976 evrak elektronik ortamda dağıtılarak, doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlandı.

15.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 yıl önce uygulamaya alınan, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) dahilinde yürütülen işlemlerde büyük başarı sağlandı.

Uygulanan sisteme ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kurulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde sanayicilere sunulan hizmetlerin hızlı yürütüldüğünü, kağıt evrak kullanımının minimuma indirildiğini, doğanın korunduğu ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını belirtti.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB'ye gerek sanayicilerden gerekse de başta OSBÜK olmak üzere kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve bilgi formlarına ilişkin yürütülen tüm çalışmaların yaklaşık 1 yıldır elektronik sistem kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

2023 yılı içerisinde yürütülen EBYS ile 8 bin 99 adet gelen evrakın sisteme girildiğini belirten Başkan Yalçın, 2 bin adet giden evrakın da yine aynı şekilde elektronik ortamda ilgili taraflara gönderildiğini aktardı.

Elektronik Kayıt Sisteminde 6 bin 655, Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nde 13 bin 742 adet evrak işlem gördüğünü ve toplamda 20 bin 397 adet evrakın elektronik kayıt sistemiyle havale işlemi yapıldığını ifade eden Başkan Yalçın, elektronik ortamda kurum içi işlem gören evrak sayısının ise 21 bin 976 olduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce uygulamaya alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde yaklaşık 100 bin adet kağıt tasarrufu sağlanarak, hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını kaydetti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilere hızlı ve kaliteli hizmet sunma düsturundan hareketle uygulamaya koydukları Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi için yeni adımlar atacaklarını vurgulayarak, sistemin yürütülmesinde özveri ile çalışan tüm bölge personeline teşekkür etti.

Kayseri OSB'de Uygulanan EBYS sayesinde; 8 bin 99 adet gelen evrak elektronik sisteme girildi. 2 bin adet dış evrak elektronik ortamda gönderildi. 20 bin 397 adet evrak elektronik kayıt sistemiyle işlendi. Kurum içi 21 bin 976 evrak elektronik ortamda dağıtılarak, sanayiciye hizmetin hızı arttı, Doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başarılı - Son Dakika

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