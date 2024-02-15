Kayseri OSB\'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başarılı

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 yıl önce uygulamaya alınan, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) dahilinde yürütülen işlemlerde büyük başarı sağlandı.
Uygulanan sisteme ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, kurulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde sanayicilere sunulan hizmetlerin hızlı yürütüldüğünü, kağıt evrak kullanımının minimuma indirildiğini, doğanın korunduğu ve ülke ekonomisine katkı sağlandığını belirtti.
Başkan Yalçın, Kayseri OSB'ye gerek sanayicilerden gerekse de başta OSBÜK olmak üzere kurum ve kuruluşlardan gelen talep ve bilgi formlarına ilişkin yürütülen tüm çalışmaların yaklaşık 1 yıldır elektronik sistem kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti.
2023 yılı içerisinde yürütülen EBYS ile 8 bin 99 adet gelen evrakın sisteme girildiğini belirten Başkan Yalçın, 2 bin adet giden evrakın da yine aynı şekilde elektronik ortamda ilgili taraflara gönderildiğini aktardı.
Elektronik Kayıt Sisteminde 6 bin 655, Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nde 13 bin 742 adet evrak işlem gördüğünü ve toplamda 20 bin 397 adet evrakın elektronik kayıt sistemiyle havale işlemi yapıldığını ifade eden Başkan Yalçın, elektronik ortamda kurum içi işlem gören evrak sayısının ise 21 bin 976 olduğunu belirtti.
Başkan Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce uygulamaya alınan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde yaklaşık 100 bin adet kağıt tasarrufu sağlanarak, hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlandığını kaydetti.
Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilere hızlı ve kaliteli hizmet sunma düsturundan hareketle uygulamaya koydukları Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi için yeni adımlar atacaklarını vurgulayarak, sistemin yürütülmesinde özveri ile çalışan tüm bölge personeline teşekkür etti.
Kayseri OSB'de Uygulanan EBYS sayesinde; 8 bin 99 adet gelen evrak elektronik sisteme girildi. 2 bin adet dış evrak elektronik ortamda gönderildi. 20 bin 397 adet evrak elektronik kayıt sistemiyle işlendi. Kurum içi 21 bin 976 evrak elektronik ortamda dağıtılarak, sanayiciye hizmetin hızı arttı, Doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlandı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri OSB'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başarılı - Son Dakika
Enerji Bakanı: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda parti yönetimini topa tuttu. Masayı yumruklayarak konuşan Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.
Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesinin ardından 'Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' diyen Osman Özgüven, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak istifa etti.
Erzincan İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasında kayıp 9 işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan toprak altında kalan yakınlarının kurtulacağı umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bazı ailelerin "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" diyerek feryad ettiği görüldü.
Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan ve Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cihan Ayger ile ilişkisini ilan etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?