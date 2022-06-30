Kayseri OSB'den Vali Çiçek'e ziyaret - Son Dakika
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Kayseri OSB'den Vali Çiçek'e ziyaret

30.06.2022 12:04
Kayseri OSB'den Vali Çiçek'e ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Vali Çiçek, ziyarette Kayseri OSB yönetimi ile şehir için omuz omuza çalışacaklarını belirtti. Kayseri OSB Başkanı Yalçın da "Sanayicilerimiz için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Kayseri OSB Yönetiminin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e yaptığı ziyarete OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar ile Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp katıldı. Kayseri OSB Yönetimi tebrik eden Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri OSB genel kurul üyelerinin teveccühünü kazandığınız için kutluyorum. Sizle ilgili büyük bir beklenti olduğunu görüyoruz. İnşallah birlikte güzel işler yaparız. Şehrimiz için omuz omuza çalışacağız. 7/24 birlikte olacağız" dedi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da sanayiciler için ellerinden gelen gayreti göstererek samimiyetle çalışacaklarını söyledi.

Kayseri OSB'nin kamuoyunda uzun süre tartışıldığını dile getiren Başkan Yalçın, tartışmalardan uzak bir şekilde hizmete konsantre olacaklarını kaydetti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri OSB'den Vali Çiçek'e ziyaret - Son Dakika

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