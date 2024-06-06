Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni nizamiye hizmete başladı - Son Dakika
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni nizamiye hizmete başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne giriş çıkışlarda denetimin artırılması amacıyla hazırlanan yeni projenin ikinci etabı tamamlandı. Abdülhamid Han Bulvarı üzerindeki ikinci nizamiye hizmete başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları uygulamaları da başlayacak.

06.06.2024 09:50
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne giriş çıkışlarda denetimin artırılması amacıyla hazırlanan yeni projede ikinci etap tamamlandı. Abdülhamid Han Bulvarı üzerindeki ikinci nizamiye hizmete başladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölge sınırları içinde yaşanan hırsızlık olaylarının artmasıyla ilgili sanayicilerden gelen yoğun talepler istikametinde ana giriş noktalarında nizamiye kurulması için proje çalışması yürüttüklerini hatırlattı. Başkanı Yalçın; bölge sınırlarındaki nizamiye girişleri için uygulamaya aldıklarını projenin ikinci aşamasının da tamamlandığını belirterek, "Abdülhamid Han Bulvarı üzerinde yapımını tamamladığımız yeni nizamiyemizin sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Mehmet Yalçın, projenin ilk ve ikinci uygulamalarının tamamlandığını belirterek; "Anbar mevkiinde yaptığımız ilk nizamiyemizin ardından, Abdülhamid Han Bulvarı üzerindeki ikinci nizamiye inşaatımız da tamamlanarak hizmete başladı. Bölgemizin, Güney Çevre Yolu girişinde kısa süre önce temelini attığımız 3. nizamiyemizin de inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Yaz aylarıyla birlikte 4. nizamiyemizin de temelini atmış olacağız. 2025 yılı başlarında 4 ana girişteki nizamiyelerimizi tamamlayacağız" şeklinde konuştu. Yalçın; "Bölgemizin diğer giriş çıkış noktalarında da fiziki özelliklerine göre belirlenecek uygulama projelerimiz ile yeni nizamiyelerimiz yapılmaya devam edecek. Böylelikle Kayseri OSB sınırları içindeki güvenliğin etkin şekilde sağlanmasını hedefliyoruz. Yeni nizamiye yapılarımızın tamamlanmasının ardından plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları uygulamalarımız başlayacak. Bu sayede bölgemize giriş çıkışlarında düzeni sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, sanayicilerin talepleri doğrultusunda yeni projeler ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni nizamiye hizmete başladı - Son Dakika

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