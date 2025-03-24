Kayseri Sağlık Ordusu Tarihi Müzeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Sağlık Ordusu Tarihi Müzeleri Ziyaret Etti

Kayseri Sağlık Ordusu Tarihi Müzeleri Ziyaret Etti

Kayseri İl Sağlık Müdürü ve doktorlar, Talas Belediyesi’nin düzenlediği gezi kapsamında Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Galerisi'ni ziyaret etti. Katılımcılar, tarihe tanıklık ederken birçok bilgi edindiler.

24.03.2025 12:26  Güncelleme: 12:30
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Kayseri'nin sağlık ordusu Talas Belediyesi'ne ait Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ile Su Medeniyetleri Galerisi'ni gezdirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. M. İlhan Şahin ve Kayseri Tabip Odası üyeleri ve ailelerinin katıldığı geziye Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da eşlik etti.

Kayseri'deki doktorlar ilk olarak tarihi Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde bulunan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ne geldi. Doktorlar burada, tarihçi Ahmet Nedim Kilci'den müzede sergilenen eserler ve milli mücadele dönemi hakkında bilgiler aldı.

Doktorlar ve aileleri daha sonra Osmanlı Kültür Sokağı girişinde yer alan ve geçen yıl Dünya Su Günü'nde hizmete giren Su Medeniyetleri Galerisi'ne geçti.

Yaz kış 21 derece sıcaklıkta olan ve 2 bin yıllık tarihi kaya oyma kültürünün ürünü olarak günümüze kadar gelen sarnıçtaki su galerisini inceleyen hekimler ve aileleri, içerisinde suya dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı bin metrekarelik alanda özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

Konuyla ilgili kısa değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Şehrimizdeki doktorlarımız ve aileleriyle birlikte Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzemizde Nedim Kilci hocamızın değerli anlatımı sonrası Su Medeniyetleri Galerimizi gezdik. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Doktorlar da müzelerde gördükleri eserlere hayran kaldıklarını belirterek, Başkan Yalçın'a müzelerin Talas'a kazandırılmasından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Sağlık Ordusu Tarihi Müzeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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