Kayseri Şehir Plancıları Odası'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Bir süre önce gerçekleştirilen Genel Kurul'da Kayseri Şehir Plancıları Odası'nda Şube Başkanı olarak seçilen Tamer Cinel ve yönetimi Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Oda yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bizim gibi belediye başkanları şehir planlamayı ne kadar büyük öneme sahip olduğunu bilir. Ben de meslekten sayılırım, harita mühendisiyim ama şehir ve bölge planlama ile ilgili yaklaşık 30 seneye yakın bir süredir çalışıyorum. Şehirlerimizin çok daha nitelikli hale gelmesi, çok daha şehirlerin vatandaşlar tarafından iyi bir şekilde kullanılması, psikolojinin vatandaşlara uyması ile ilgili çok büyük eksiklerimiz olduğu malum. Ama şehir plancılarımızda, harita mühendislerimiz, mühendis ve mimar arkadaşlarımızla birlikte şehirlerimizin daha iyi bir konuma gelmesi için hep birlikte el ele vermek durumundayız. Şu anda Kayseri plancılık açısından zannediyorum Türkiye'nin en planlı şehirlerinden bir tanesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da odamızla birlikte yakın temas içinde çalışarak Kayseri'yi daha iyi bir noktaya ulaştırmak için çalışacağız. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Kayseri Şehir Plancıları Oda Başkanı Tamer Cinel ise, "Başkanımızı ziyaret edip kendi Odamızla ilgili istişarelerde yeni çalışma dönemi içerisinde ortak yapabileceğiz çalışmalar hakkında bilgi vermek için bir aradayız. Başkanımıza nazik ev sahipliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ