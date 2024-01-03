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Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül'ün tayini çıktı - Son Dakika
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Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül'ün tayini çıktı

Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, 8 yıl sonra Ankara'ya atanırken, il müdür yardımcısı Mustafa Türkoğlu vekaleten il müdürü olarak atandı.

Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül\'ün tayini çıktı
03.01.2024 - 12:01,
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Yaklaşık 8 yıldır Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri İl Müdürü olarak görev yapan Hacı Ali Hasgül'ün tayini Ankara'ya çıkarken, il müdür yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Türkoğlu vekaleten il müdürü olarak atandı.

Görev yaptığı 8 yıl boyunca Kayseri'de başarılı bir performans gösteren Hacı Ali Hasgül, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim ve Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü sosyal güvenlik uzmanı olarak atanırken, Kayseri İl Müdürlüğü'nde il müdür yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Türkoğlu il müdür vekili olarak atandı.

Yahyalı doğumlu olan Mustafa Türkoğlu, evli ve 3 çocuk babası. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül'ün tayini çıktı - Son Dakika
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