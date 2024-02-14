Kayseri Tarım Fuarı 22-25 Şubat'ta Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri Tarım Fuarı 22-25 Şubat'ta Başlıyor

Kayseri Tarım Fuarı 22-25 Şubat\'ta Başlıyor

Atlas Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, 22-25 Şubat tarihleri arasında Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Fuarda, tarım ve hayvancılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve yenilikler sergilenecek. Misafirler, Organize Sanayi Bölgesi Tramvay Durağından ücretsiz servislerle fuar alanına ulaşabilecekler.

14.02.2024 11:49
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Kayseri Tarım Fuarı, 22-25 Şubat tarihleri arasında Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Atlas Fuarcılık tarafından organize edilen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, 19'uncu kez açılacak. Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak olan fuarda, tarım ve hayvancılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve yenilikler vatandaşlar ile buluşacak.

10: 00-20: 00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak olan fuarda, Organize Sanayi Bölgesi Tramvay Durağından Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne her 15 dakikada bir ücretsiz servis kaldırılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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