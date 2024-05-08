Kayseri, tarım ve hayvancılık alanında da ilerliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ticaret ve sanayi şehri olarak anılan Kayseri'nin artık tarım ve hayvancılık alanında da iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Kayseri malum bir ticaret ve sanayi şehri ama bunun yanında tarımda da iyi bir noktaya geldik" dedi.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla Kayseri'yi tarım şehri haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki büyükşehir belediyesi, üreticilere sunduğu desteklere aralıksız devam ediyor. Hobim Arıcılık Projesi çerçevesinde Arılı Kovan Kura Çekimi Töreni'ne katılan Başkan Büyükkılıç, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, tarım alanında kendi kendine yeten şehir olmanın önemine vurgu yaparak, üreten şehir Kayseri olma yönünde çalışmalara devam edeceklerini ve bu anlamda üretenleri de her zaman destekleyeceklerini ifade etti. Üretenin her zaman yanında yer aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Üreteni çok seviyoruz ve desteklemeyi seviyoruz. Kayseri malum bir ticaret ve sanayi şehri ama bunun yanında tarımda da iyi bir noktaya geldik. Gerek ekili alan gerekse üretim anlamında sıralamamız 15'lerden 6'lara inmiş oldu. Bunlar da bizim için önemli bir boyut arz etmekte. Çoğu üründe de ilk 10'a girdi. Kayseri'de üretilen ürünlerden söz edilmekte. Bunların tabi ki 1'inci sırada olan ürünleri olduğu gibi diğer sıralamalarda da yer alanları söz konusu. Örnek verilmesi gerekirse, Kayseri'de deniz yok. Balık denilince Kayseri akla gelmez ama Kayseri'de balıkçılık anlamında yavru balık ihracatı yüzde 37'lerde. Bunu profesyonelce hayata geçirirken dağıttığımız tohumlarla bunun yanında da amatörce hobi mantığında yapanları da önemsiyoruz, teşvik etmek amacıyla dağıtmaya devam ediyoruz."

Hobim Arıcılık Projesi'nde kuraya katılan 984 kişiye jest yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Bin tane kovanımız var. 500 kişiye verecektik. Ama biz bunla yetinmedik. Dedik ki yoğun bir katılım olunca tamamına verelim. 984 tane belgelerini tamamlayan vatandaşlarımız var. Onların tamamına verecek şekilde başkan yine böyle bir jest yaptı diyelim. Yakışanı yaptık" diye konuştu. - KAYSERİ