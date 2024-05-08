Kayseri, tarım ve hayvancılık alanında da ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri, tarım ve hayvancılık alanında da ilerliyor

Kayseri, tarım ve hayvancılık alanında da ilerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında da ilerlediğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik projeler ve yatırımlarla Kayseri'yi tarım şehri haline getiriyor. Başkan Büyükkılıç, üretenleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

08.05.2024 10:38  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ticaret ve sanayi şehri olarak anılan Kayseri'nin artık tarım ve hayvancılık alanında da iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Kayseri malum bir ticaret ve sanayi şehri ama bunun yanında tarımda da iyi bir noktaya geldik" dedi.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla Kayseri'yi tarım şehri haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki büyükşehir belediyesi, üreticilere sunduğu desteklere aralıksız devam ediyor. Hobim Arıcılık Projesi çerçevesinde Arılı Kovan Kura Çekimi Töreni'ne katılan Başkan Büyükkılıç, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, tarım alanında kendi kendine yeten şehir olmanın önemine vurgu yaparak, üreten şehir Kayseri olma yönünde çalışmalara devam edeceklerini ve bu anlamda üretenleri de her zaman destekleyeceklerini ifade etti. Üretenin her zaman yanında yer aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Üreteni çok seviyoruz ve desteklemeyi seviyoruz. Kayseri malum bir ticaret ve sanayi şehri ama bunun yanında tarımda da iyi bir noktaya geldik. Gerek ekili alan gerekse üretim anlamında sıralamamız 15'lerden 6'lara inmiş oldu. Bunlar da bizim için önemli bir boyut arz etmekte. Çoğu üründe de ilk 10'a girdi. Kayseri'de üretilen ürünlerden söz edilmekte. Bunların tabi ki 1'inci sırada olan ürünleri olduğu gibi diğer sıralamalarda da yer alanları söz konusu. Örnek verilmesi gerekirse, Kayseri'de deniz yok. Balık denilince Kayseri akla gelmez ama Kayseri'de balıkçılık anlamında yavru balık ihracatı yüzde 37'lerde. Bunu profesyonelce hayata geçirirken dağıttığımız tohumlarla bunun yanında da amatörce hobi mantığında yapanları da önemsiyoruz, teşvik etmek amacıyla dağıtmaya devam ediyoruz."

Hobim Arıcılık Projesi'nde kuraya katılan 984 kişiye jest yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Bin tane kovanımız var. 500 kişiye verecektik. Ama biz bunla yetinmedik. Dedik ki yoğun bir katılım olunca tamamına verelim. 984 tane belgelerini tamamlayan vatandaşlarımız var. Onların tamamına verecek şekilde başkan yine böyle bir jest yaptı diyelim. Yakışanı yaptık" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Tarım, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri, tarım ve hayvancılık alanında da ilerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu “Rasim’den neler çektim“ Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu! "Rasim'den neler çektim"
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:24:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri, tarım ve hayvancılık alanında da ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement