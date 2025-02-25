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Kayseri, Tarımsal Üretimde Türkiye'nin Lider Şehirlerinden Biri Oldu

Kayseri, Tarımsal Üretimde Türkiye\'nin Lider Şehirlerinden Biri Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yaptığı büyük yatırımlar ve çiftçilere sağladığı desteklerle, şehir Türkiye'deki tarımsal ürünler üretiminde önemli başarılar elde ederek, 18 üründen 24 ürüne yükseldi. Aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon gibi ürünlerde Türkiye birinciliği kazandı.

25.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:32
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma yönelik yatırımları ve çiftçilere sağladığı destekler, şehri tarımsal üretimde Türkiye'nin lider illerinden biri haline getirdi. Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Kayseri, Türkiye'de en çok üretilen tarımsal ürünler sıralamasında 18 üründen 24 ürüne yükselirken, aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde Türkiye birincisi oldu.

Kayseri, tarımsal üretimde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'nin en fazla üretimi yapılan tarımsal ürünler listesinde ilk ona giren ürün sayısını 18'den 24'e çıkardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliğinde yürütülen projeler ve yatırımlarla Kayseri, tarım şehri olarak emin adımlarla ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 6 yılda tarım ve hayvancılığa toplam 783 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Çiftçilere yönelik tohum desteği kapsamında, 2019-2024 yılları arasında aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca ve buğday olmak üzere 4 milyon 662 bin kilogram tohum, 80 milyon TL maliyetle üreticilere dağıtıldı.

"Ürün Sayımızı 18'den 24'e Çıkardık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımda kazandığı ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarımsal üreticiye verdiğimiz 783 milyon TL'lik büyük desteğin şehrimize katkılarını görmekten mutluluk duyuyorum. TÜİK 2024 verilerine göre Türkiye'de en çok üretilen tarım ürünleri sıralamasında yer alan ürün sayımızı 18'den 24'e çıkardık. Ekili tarım alanı büyüklüğünde ise 6'ncı sıradan 5'inci sıraya yükseldik" dedi.

Kayseri, Aspir, Çavdar, Çerezlik Kabak ve Kimyon Üretiminde Türkiye Birincisi

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Türkiye genelinde aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde birinci sıraya yerleşirken, çerezlik ayçiçeği ve patates üretiminde ikinci sıraya yükseldiğini de duyurdu.

Büyükkılıç, tarımsal üretimi daha da ileriye taşımak için çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, "Üreten çiftçimize sonsuz teşekkürler" dedi.

Bölgedeki üreticiler de verilen desteklerden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yapılan yatırımların üretim verimliliğini arttırdığını ve Kayseri'yi, tarımın merkezi haline getirdiğini ifade etti.

Kayseri, bu büyük adımlarla tarım kenti özelliğini pekiştirmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri, Tarımsal Üretimde Türkiye'nin Lider Şehirlerinden Biri Oldu - Son Dakika

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