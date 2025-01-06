Kayseri Ticaret Borsası\'na \'Türkiye Yüzyılı Tarım İnovasyon\' Ödülü

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MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'a 'Türkiye Yüzyılı Tarım İnovasyon ödülü verildi. Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunan değerli kişi ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ödül Gecesi programında Başkan Bağlamış'ın ödülünü MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı verdi.

Bir balo merkezinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ödül Gecesi programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekilleri, belediye başkanları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Sivil Toplum Kuruluşu ve oda temsilcileri ile sanayici ve iş insanları katıldı. Törende ayrıca Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserili hayırseverler, ile sanayici ve iş insanları, Milli Sporcu Mete Gazoz, Paralimpik Sporcu Sevilay Öztürk ve kadın üreticilere ödül takdimi gerçekleştirildi. MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ödül Gecesi programını değerlendiren Başkan Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsası olarak Türkiye Yüzyılı Tarım İnovasyon ödülüne layık görüldüğümüz bu müstesna programdan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası olarak, Tarımda inovasyon kültürünün gelişmesini, ekonomiye yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, şehrimize kazandırmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.Tarım ve tarım teknolojilerinde iş insanlarının ve girişimcilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Buradaki motivasyon ve enerji ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı daha da artırıyor. Bizler de daha fazla çalışmak için güç buluyoruz. Bu vesileyle tüm kurum ve kuruluş temsilcilerimize, iş insanlarımıza, genç girişimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ