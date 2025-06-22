Kayseri Ticaret Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı

Kayseri Ticaret Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı
22.06.2025 11:23
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Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi genel kurulu yoğun katılımla gerçekleşti.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını İbrahim Yılmaz'ın yaptığı genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'ye yakışır bir proje ortaya çıkarmak için ekip olarak çalıştıklarını belirterek; "Bu tür büyük projeler zaman, sabır ve titizlik istiyor. Küçük bir iş değil. Sitemizi kimin yapacağı, nasıl yapılacağı hususlarını netleştirmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına İbrahim Yılmaz, katip üyeliğine Ahmet Şapçı ile Tansel Tuğrul seçildi. Genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edildiği genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, "Şehrimizin marka değerini artıracak, üyelerimiz, şehrimiz, ülkemiz için yararlı olacak, ekonomik katkı sağlayacak bir çalışma olması için gayret gösteriyoruz. Kayseri'ye yakışır bir proje çıksın diye çabalıyoruz." diye konuştu. Slayt eşliğinde kooperatif üyelerine arsa hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy; "Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesinde toplam 1 milyon 780 bin m büyüklüğünde olup, şehir merkezine 14 kilometre, havaalanına 7 kilometre ve şehir hastanesine 16 kilometre mesafededir. Bu büyük arazinin yüzde 86,5'i kamuya ait ve yüzde 62'si mera vasfındaydı. Bu alan; Eski Sanayi Bölgesi'nin 4,2 katı, Yeni Sanayi'nin 2,2 katı, Orta Sanayi'nin 25 katı, Doğu Sanayi'nin 7,8 katı, Ağaç İşleri'nin ise 3,7 katı büyüklüğündedir. Bu arazinin imara açılması sürecinde, tam 19 ayrı kurumdan olumlu görüş alarak büyük bir adımı başarıyla tamamladık" dedi. Üyeler tarafından merak edilen sorulara da cevap veren Gülsoy, şunları söyledi;

"Bu tür büyük projeler zaman, sabır ve titizlik ister. Küçük bir iş değil. Hem proje hem de uygulama safhası ciddi bir planlama gerektiriyor. 'Kimin yapacağı, nasıl yapılacağı' gibi hususları netleştirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle süreç biraz uzun sürse de sağlıklı ilerliyoruz. Biz istiyoruz ki bu süreçte hiçbir kafa karışıklığı olmasın, her adım şeffaf şekilde yürüsün. Bu noktada üç önemli husus ön plana çıkıyor: Birincisi, yapımı TOKİ marifetiyle gerçekleştirmek istiyoruz. Ancak hepinizin malumu olduğu üzere, 6 Şubat'ta asrın felaketi olan büyük depremi yaşadık. Halen deprem bölgesinde ciddi bir toparlanma süreci devam ediyor. TOKİ'nin de önceliği şu anda orada. Bu nedenle TOKİ seçeneği şu an için zorlu görünüyor. İkincisi, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı aracılıyla yaptırmak. Üçüncüsü ise Yüklenicinin Kooperatifimizin olması. Burada kredi erişimi ve maliyeti ön plana çıkıyor. Mevcut ekonomik şartlar ve finansman maliyetleri. Krediye erişim, faiz oranları hepinizin malumu. Her adımı tüm bu şartları değerlendirerek atıyoruz. Yönetim kurulu olarak arkadaşlarımız bu konuda yoğun çaba harcıyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü ekonominin ve piyasanın dengelenmesi büyük önem arz ediyor. "

Dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler konusunda da kooperatif üyelerini bilgilendiren Gülsoy; "Kooperatifimizle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda başta Ankara nezdinde olmak üzere birçok görüşme ve girişimde bulunduk. Kayseri'mizin Ankara'daki en güçlü sesi olan AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş ile kooperatifimiz hakkında çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. Sürecin her aşamasında kendilerine detaylı bilgi sunduk, taleplerimizi ilettik. Her zaman şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için samimi gayretler gösteren Sayın Bakanımız da bu süreçte de Kayseri'ye olan vefasını ve duyarlılığını göstererek, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile TOKİ Başkanımız ile görüşmeler yapacağını kooperatifimiz ile alakalı bu projeyi hayata geçirmek adına gerekli desteği sağlayacaklarını bizlere iletti. Kooperatifimiz adına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı Sayın Mustafa Elitaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kooperatif Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, teknik konular ve proje detayları konusunda sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Ömer Gülsoy toplantı sonunda genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Ticaret Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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