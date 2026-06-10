Kayseri Ticaret Lisesi'nin 100. Yıl Kutlaması Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Ticaret Lisesi'nin 100. Yıl Kutlaması Coşkuyla Yapıldı

Kayseri Ticaret Lisesi\'nin 100. Yıl Kutlaması Coşkuyla Yapıldı
10.06.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100. yılını büyük bir etkinlikle kutladı.

Kayseri'nin köklü eğitim kurumlarından Kayseri Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşku ve geniş katılımla kutladı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda eğitim camiası, yerel yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve mezunlar bir araya geldi. Programda yapılan konuşmalarda okulun yüz yıllık geçmişi, mesleki eğitim alanındaki öncü rolü ve Kayseri'nin ticari hayatına kazandırdığı değerler vurgulandı. Etkinlikte mehteran takımının sahne aldığı gösterisi de dikkatlerin odağı oldu. Tarihi marşlarla törene renk katan mehteran takımı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Büyük ilgi gören gösteri, okulun 100. yıl kutlamalarına farklı bir anlam kattı. Program sonunda okulun bir asırlık eğitim yolculuğunu simgeleyen 100. yıl pastası protokol üyeleri ve okul yönetimi tarafından kesildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kutlama, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kayseri, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Ticaret Lisesi'nin 100. Yıl Kutlaması Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Lisesi'nin 100. Yıl Kutlaması Coşkuyla Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.