Kayseri Türkiye\'nin İlk Rüzgar Enerjili Toplu Taşıma Sistemine Kavuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çevreci vizyonu istikametinde, Kayseri Ulaşım A.Ş. Türkiye'nin ilk rüzgar enerjili toplu taşıma sistemini kurarak enerji dönüşümünde öncü oldu. Ulaşım A.Ş.'nin 'Kayseri Modeli' projesi, diğer şehirlere örnek oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan, katıldığı Cermotalks programında, Kayseri'de toplu taşımada yenilenebilir enerji kullanımı konusunda hayata geçirdikleri projeleri anlatarak diğer şehirlere örnek olacak tecrübeleri paylaştı. Türkiye'de toplu taşımada kullanılan ilk rüzgar enerji santralini kurduklarını belirten Erdoğan, yapılan yatırımlarla raylı sistem yolcusunun tamamının, toplu taşımadaki toplam yolcunun ise %40'ından fazlasının temiz enerjiyle taşındığını vurguladı. Erdoğan, "Enerji maliyetlerinin her geçen gün arttığı günümüzde, hem çevresel hem de finansal sürdürülebilirlik için kendi enerjimizi üretme yoluna gittik. Toplu taşıma sosyal bir kamu hizmeti olduğu için gelirleri sınırlı olarak arttırabiliyorsunuz, bütün maliyetleri bilet fiyatlarına yansıtamıyorsunuz, bu nedenle en büyük gider kalemlerinden olan enerji konusunda giderleri düşürmeyi hedefledik" dedi. Projeyle birlikte yıllık 15 bin ton karbon salınımının da önüne geçiliyor. Elektrikli otobüs sayısının önümüzdeki süreçte kademeli olarak artırılması hedefleniyor. Mehmet Akif Erdoğan konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner yaklaşımı ve güçlü desteği sayesinde bu projelerin hayata geçtiğini vurgulayarak, "Başkanımızın çevre dostu ulaşım vizyonu ve sürdürülebilir şehircilik hedefleri sayesinde, Kayseri toplu taşımada Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin uluslararası çevresel sorumluluk inisiyatiflerinde de aktif rol üstlendiğini belirten Erdoğan, şirketin her yıl Carbon Disclosure Project (CDP) raporlaması yaptığını, geçtiğimiz yıl aldığı B puanını daha da yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ayrıca, şirketin 2028 yılına kadar otobüs operasyonlarında yolcu-km başına karbon emisyonunu yüzde 36, raylı sistem operasyonlarında ise yüzde 40 azaltmayı hedefleyen Science Based Target (SBT) taahhüdüne sahip olduğunu ve Türkiye'de SBT hedefi belirleyen ilk ve tek toplu taşıma şirketi olduklarını vurguladı. Erdoğan, bu alanda dünyada da sayılı şirketler arasında yer aldıklarının altını çizdi. Şirket, 2025 yılı itibarıyla elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama hedefini gerçekleştirmiş bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; çevre dostu yatırımları ve sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda ilham veren şehir olmayı sürdürüyor. - KAYSERİ