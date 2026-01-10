Unutulan ziynet eşyaları kanser hastası çocuklara umut oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Unutulan ziynet eşyaları kanser hastası çocuklara umut oluyor

Unutulan ziynet eşyaları kanser hastası çocuklara umut oluyor
10.01.2026 12:57  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., raylı sistem duraklarında ve tramvaylarda unutulan ziynet eşyalarını nakde çevirerek Kansere Karşı Birlikte Derneği'ne 185 bin TL bağışladı. Bu süreçte sahiplerine ulaşılamayan eşyalar titizlikle muhafaza edilerek toplumsal fayda sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.; 2025 yılı içerisinde raylı sistem duraklarında ve tramvaylarda unutulan, sahiplerine ulaşılamayan ziynet eşyalarını nakde çevirerek yaklaşık 185 bin TL tutarındaki geliri Kansere Karşı Birlikte Derneği'ne (KANKA) bağışladı.

Bağış süreciyle ilgili konuşan Kayseri Ulaşım A.Ş. Raylı Sistemler İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların titizlikle muhafaza edildiğini belirterek şunları söyledi; "Tramvaylarımızda ve istasyonlarımızda unutulan tüm eşyalar kayıt altına alınıyor ve yapılan araştırmalara rağmen sahiplerine ulaşılamayan ziynet eşyaları yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından nakde çevrilmektedir. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde elde edilen yaklaşık 185 bin TL tutarındaki gelir, kansere karşı mücadele eden KANKA Derneği'ne bağışlanmıştır. Amacımız, emanet bilinciyle hareket ederken aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak bir iyiliğe vesile olmaktır" dedi.

Bağışın teslim edildiği Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise yapılan desteğin önemine dikkat çekerek; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin derneğimize yaptığı dördüncü bağış bu. Oldukça düşünceli ve vefalı bir yaklaşım. Sahiplerine ulaşılamayan emanetlerin bu şekilde değerlendirilmesi, tedavi gören çocuklarımız için büyük bir destek anlamı taşıyor. Yapılan bağışla hem çocuklarımızın tedavi süreçlerimize hem de sosyal destek projelerimize katkı sağlanıyor. Kurumlar arası bu tür iş birlikleri, toplumda dayanışma ve umut duygusunu güçlendiriyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Unutulan ziynet eşyaları kanser hastası çocuklara umut oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:56:55. #7.11#
SON DAKİKA: Unutulan ziynet eşyaları kanser hastası çocuklara umut oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.