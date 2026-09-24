Kayseri UMKE tatbikatında göçük altındaki genç, \'Jandarma gelmeden altınları al\' dedi

Kayseri'de yapılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği define ararken göçük altında kalan ve ekipler tarafından kurtarılan yaralı, arkadaşına "Jandarma gelmeden altınları al" diye seslendi.

Kayseri, Nevşehir, Niğde 11. Bölge UMKE 2026 yılı faaliyet planı kapsamında UMKE Bölge Tatbikatı gerçekleştirildi. İncesu ilçesinde gerçekleştirilen tatbikata Niğde'den 27, Nevşehir'den 21 ve Kayseri'den 45 UMKE gönüllüsü olmak üzere 93 personel katıldı. Tatbikatta ilk olarak bir mağarada define ararken 2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarını alan ekipler, olay yerine hareket etti. Mağaraya gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, kolu kopan bir kişiye mahsur kaldığı mağara içerisinde ulaştı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından çıkarılarak, ambulansa alındı. Bu sırada tatbikata kendini fazla kaptıran yaralı kılığındaki genç, diğer yaralı arkadaşına, "Jandarma gelmeden altınları al" diye seslendi. Ekipler ayrıca tatbikat kapsamında toplu yaralanmalı bir trafik kazasına da müdahale ederken, suda boğulan bir kişiye de ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim etti.

Tatbikat hakkında bilgi veren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Adem Koçak, "Tatbikatımız 22-24 Eylül arasında 11. UMKE Bölge olarak Kayseri, Niğde, Nevşehir illerimizden gelen 93 UMKE gönüllüsünün katılımıyla birlikte yaptığımız bir tatbikattır. Amacımız illerimiz arasındaki koordinasyonu sağlamak. Ekiplerimizin sahadaki deneyimini tecrübe etmek için böyle bir tatbikat uygun gördük. Bizim tatbikatlarımız her yıl belli dönemlerde yapılan tatbikatlardır. Bölge tatbikatlarımızı mutlaka her yıl bir defa yapıyoruz. Bu sefer Kayseri olarak biz ev sahipliği yaptık. Diğer yıllarda da Niğde ve Nevşehir illerimiz ev sahipliği yapacaktır. Tatbikatlar ile sahada koordinasyonu sağlamış oluyoruz, ekip bütünlüğünü sağlamış oluyoruz. Deprem gibi durumlarda personelimizin davranışlarını gözlemliyoruz ve ekiplerimizin koordinasyonunu sağlamış oluyoruz" dedi.