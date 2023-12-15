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Kayseri Üniversitesi'nde Dönem Dersi Etkinliği Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 2023-2024 Akademik Yılı Dönem Dersi etkinliğinde TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, hayat boyu öğrenmenin felsefesini ve kazanımlarını anlattı.

Kayseri Üniversitesi\'nde Dönem Dersi Etkinliği Düzenlendi
15.12.2023 - 08:39,  Güncelleme: 08:41
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Kayseri Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı "Dönem Dersi" etkinliği düzenlendi. "Felsefemiz Hayat Boyu Öğrenmek" konulu dönem dersi etkinliğinde TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, hayat boyu öğrenmenin felsefesini ve kazanımlarını anlattı.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, senato üyeleri, davetliler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi'nin daha çok mesleki ve teknik yükseköğretim veren bir eğitim kurumu olduğunu ve bu yüzden de bu yılki akademik yıl dönem dersi etkinliğine TUSAŞ TEI Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Öztürk'ü davet ettiklerini belirterek, "Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile sahada eğitimi kendine amaç edinmiş üniversitemizde, bu tür etkinliklerde sektörde isim yapmış üst düzey yöneticilerin verdiği değerli bilgiler öğrencilerimize oldukça fayda sağlamaktadır" dedi.

Rektör Karamustafa'nın konuşmasının ardından TUSAŞ TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Felsefemiz Hayat Boyu Öğrenmek Konulu" konferans verdi.

Konuşmasının başında TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Türkiye'de son 20 yılda havacılık ve uzay sanayinde önemli atılımlar yapıldığına dikkat çekerek, bugün ülkemizde gururla takip ettiğimiz helikopter, uçak ve insansız hava aracı ürününün bu atılımla birlikte gerçekleştiğini söyledi.

Öğrenmenin yaşı ve zamanı olmadığını, öğrenmenin hayat boyu mevcut olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, zamanı iyi kullanan, sürekli öğrenme gayretinde olan, sabırlı, azimli ve disiplinli insanların başarıya yakın kişiler olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'de her mesleğe gerçek anlamda ihtiyaç olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Ne iş yaparsanız yapın; en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini yapmaya çalışın. Sürekli öğrenin. Öğrenmenin yaşı yoktur. İnsan gezerek de, görerek de, okuyarak da, yaşayarak da öğrenir. Yaşamın her aşaması öğrenmektir. Önemli olan sabırlı, dürüst, meraklı ve tarafsız olabilmektir. Nasıl öğrenebiliriz derseniz; hayal kurarak, yeniliklere açık olarak, araştırmacı olarak ve problem çözme yeteneğine sahip olarak daha iyi öğrenebilirsiniz. Yeter ki öğrenmek isteyin ve öğrenme konusunda istekli olun. Bilgiye ulaşımın oldukça kolay olduğu günümüzde, öğrenerek, hayat boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaptığınız her işte başarılı olabilirsiniz" diye konuştu.

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Dönem dersi etkinliği plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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