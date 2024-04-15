Kayseri Üniversitesi Rektörü Turizm Haftası hakkında mesaj yayımladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Karamustafa mesajında Türkiye'nin gerek gelen turist sayısı, gerekse elde edilen turizm gelirleri açısından dünyada örnek ve önde gelen önemli ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.
Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın bu yıl 48'incisini kutlamaktayız. Türkiye turizm faaliyetleri açısından gerek gelen turist sayısı gerekse elde edilen turizm gelirleri açısından dünyada örnek ve önde gelen önemli turizm destinasyonu ülkeler arasında yer almaktadır. Turizm sektörümüzün dünya turizm pastasından aldığı payı niceliksel ve niteliksel olarak daha da artırabilmek amacıyla son dönemlerde yapılan gerekli alt ve üstyapı çalışmaları ile insan kaynakları yatırımları ve pazarlama çalışmaları neticesinde önemli noktalara gelinmiştir. Sahip olduğu bir çok turizm çekicilik unsurları kapsamında Kayseri şehrimiz de ciddi potansiyel oluşturmaktadır. Başta Erciyes Kış Turizmi'ne yapılan yatırımlar ve destinasyon yönetimine ilişkin uygulamalar olmak üzere Soğanlı Vadisi'nde yürütülen turizm altyapı çalışmaları, sağlık, kültür, tabiat, spor, gastronomi dahil tarım (zirai) turizm türleri açısından ciddi değerleri ve ürün potansiyeline sahip olan Kayseri turizmimizin daha da ileriye taşınması için bizler de bu konuda akademik çalışmalarda bulunan kesim olarak sadece nitelikli insan kaynaklarının değil sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yüksek ticari nitelikteki turistik ürünlerin geliştirilmesinde küresel gelişmeleri takip ederek değer oluşturacak çalışmaları yürütebilmekteyiz. Türk turizm sektörünün sürdürebilir rekabet üstünlüğünün daha da ileriye taşınabilmesi için bütünleşik turizm pazarlama stratejilerinin ön planda tutulması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan da tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımı ilkesi çerçevesinde turizmin akademik boyutunun sadece nitelikli insan kaynağı yetiştirme boyutu ile değil "ar-ge" ve "ür-ge" faaliyetleri kapsamında da değerlendirilerek "kamu-üniversite-sektör" işbirliklerine yönelik çalışmalar da büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile ülkemiz turizm sektörünün 48. Turizm Haftası'nı kutlar, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı ve bereketli bir turizm sezonu dilerim." - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Üniversitesi Rektörü Turizm Haftası hakkında mesaj yayımladı - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?