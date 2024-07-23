Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Basın Bayramı\'nı kutladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında, basının demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin vatandaşlara tarafsız ve doğru bilgi sağlama görevini üstlendiklerini belirtti. Ayrıca, ulusal ve yerel basının ilimiz için yaptığı çalışmalara verdikleri destek ve katkı için teşekkür etti ve tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı.

23.07.2024 15:33
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması ile her yıl 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte "Basından Sansürün Kaldırılışının" yıldönümünü kutluyoruz. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "Basın, Milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir" diyerek basının öneminden bahsetmiştir. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yeni iletişim araçları artarken, vatandaşlarımız ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstlenmenin yanı sıra, kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenerek, olayları tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza aktaran gazetecilerimiz, vatandaşlarımızın en doğal hakları olan, zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiyi sağlamaktadırlar. Toplumumuza önemli katkılar sağlayan ulusal ve yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyor, eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar her alanda ilimiz için yapılan çalışmalara verdikleri destek ve katkı için teşekkür ediyorum. Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan yerelden ulusala tüm basın mensuplarımızın '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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