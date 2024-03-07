Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı kabul etti - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı kabul etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın\'ı kabul etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden karşılanan Aydın'ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi.

07.03.2024 17:58  Güncelleme: 18:00
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden karşılanan Aydın'ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı kabul etti - Son Dakika
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