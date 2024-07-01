Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, olaylarla ilgili tedbirleri görüşmek üzere toplantı düzenledi - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, olaylarla ilgili tedbirleri görüşmek üzere toplantı düzenledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, olaylarla ilgili tedbirleri görüşmek üzere toplantı düzenledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, dün akşam yaşanan olaylar sonrasında ilin huzur ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıya valilik, milletvekilleri, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. Vali Çiçek, tüm vatandaşları sükunet içinde davranmaya davet etti.

01.07.2024 16:14
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; dün akşam yaşanan olaylarla ilgili olarak; "İlimizin huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerimizi ortak istişare ve görüşle aldık" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; kentte dün yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak; "Kıymetli Kayserili hemşehrilerimiz; ilimizde dün akşam vuku bulan elim hadise neticesinde yaşanan üzücü olayların ardından bugün Kayseri Valiliğimizde, Milletvekillerimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, Siyasi Partilerimizin İl Başkanlıkları, İl Müdürlüklerimiz, Kayserispor Yönetimimiz, Taraftar gruplarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Oda ve Borsalarımız ve Muhtarlarımızla bir araya gelerek ilimizin huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerimizi ortak istişare ve görüşle almış bulunmaktayız. Tüm hemşehrilerimizin itidal ve sağduyu içerisinde devletimizin kurumlarına duydukları güven dahilinde sükunetle davranmaya davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, olaylarla ilgili tedbirleri görüşmek üzere toplantı düzenledi - Son Dakika

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