Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek\'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm kadınları kutladı. Mesajında kadınların toplumun temel taşları olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, kadınların güç ve cesaretleriyle dünyayı daha iyi bir hale getirdiğini belirtti. Ayrıca Kayseri'deki Kadın Kooperatifleri'nin kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduğunu ve toplumsal hayatta var olmalarını sağladığını ifade etti.

07.03.2024 14:36  Güncelleme: 14:39
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta aile olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadın hakları konusuna, dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Kurulan ilk Türk Devletinden bu yana, devletin kuruluşunda ve yönetiminde daima erkeğin yanında yer alarak gereken saygıyı gören Türk kadını, Kurtuluş Savaşı'nda da vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü için cepheden cepheye koşmuş ve Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte toplumsal hayatta yerlerini almışlardır. Toplumumuzun temel taşlarından biri olan kadınlarımız, güç ve cesaretleri ile dünyayı daha iyi bir hale getirmektedirler. Tüm kadınlarımız kendi güçlerini keşfettikleri ve hayallerini gerçekleştirdikleri bir dünya için mücadele etmektedir. Kayserimizdeki kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmek, kendi güçlerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onların toplumsal hayatta var olmalarını sağlamak amacıyla kurduğumuz Kadın Kooperatifleri, Kayseri'nin parlayan yıldızı olmuştur. Bizler de tüm üreten, emek veren kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başta şehit annelerimiz ve şehitlerimizin kıymetli eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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