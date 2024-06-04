Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vatandaşlarla Buluştu

Yerel

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun, talep ve isteklerini dinledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen vatandaş buluşmasına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Şenol Esmer, Şemseddin Erkaya, Adnan Tezcan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, "Vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem veriyoruz, Kayserili hemşehrilerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İstedik ki vatandaşlarımız her türlü sorunlarını, dertlerini, taleplerini direk bize iletsinler. Bizler de elimizden geldiğince çözümü konusunda kendilerine yardımcı olalım. Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır" dedi.

Vali Çiçek, vatandaşları dinleyerek tarafına iletilen sorun, şikayet ve istekleri not alıp, çözümü için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi. Çiçek, talimatların takipçisi olacağını belirtti.

Vatandaşlar da, Vali Çiçek tarafından gerçekleştirilen bu tür toplantıların önemli olduğunu söyleyerek, istek ve taleplerini direk iletmiş olmalarından dolayı memnuniyetlerini belirtti. - KAYSERİ