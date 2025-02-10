Kayseri Valisi Kültür Projelerini Görüştü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyarette; Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Halk Ozanı Emri Karakuş (Aşık Gulfani) ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmede; Kayseri'nin kültür ve sanat alanındaki projeleri üzerine sohbet edildi. Ziyarette; Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Karakuş; Türkiye'nin en genç halk ozanı Halil Daylak'ın şiirinin yer aldığı bir tabloyu Vali Çiçek'e hediye etti. - KAYSERİ
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