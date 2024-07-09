Kayseri Valisi ve Göç İdaresi Başkanı Suriyeli Aileleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Valisi ve Göç İdaresi Başkanı Suriyeli Aileleri Ziyaret Etti

Kayseri Valisi ve Göç İdaresi Başkanı Suriyeli Aileleri Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Göç İdaresi Başkanı Toros, daha sonra ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti.

09.07.2024 23:42  Güncelleme: 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Göç İdaresi Başkanı Toros, daha sonra ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri ziyaret etti.

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, kaymakam ve belediye başkanlarının yanı sıra kamu kurumları, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda, Kayseri'de yaşanan son olaylar değerlendirildi.

Vali Çiçek ve Başkan Toros, daha sonra Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Kayseri'de yaşanan olaylarda ev ve iş yerleri zarar gören Suriyeli aileleri de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Atilla Toros, Gökmen Çiçek, Kayseri, Sivil Toplum, Göçmenler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Valisi ve Göç İdaresi Başkanı Suriyeli Aileleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
22:16 Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
19:21 Şiddetli sağanak sele neden oldu Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 00:08:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Valisi ve Göç İdaresi Başkanı Suriyeli Aileleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement